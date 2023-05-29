30 % انخفاض مخصصات بنوك دبي في الربع الأول

المصدر: دبي - محمد عباس

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خفضت بنوك دبي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال الربع الأول من العام الحالي 30.07 %، بما يعادل 645 مليون درهم، بما يعكس قوة وملاءة القطاع المصرفي في الإمارة، وانتعاش المؤشرات الاقتصادية المحلية بدعم تواصل الزخم التجاري والاستثماري وانتعاش الأعمال وأسواق التجزئة والسياحة والسفر، فيما قفز صافي أرباحها بنحو 102.9 %، إلى 9.7 مليارات درهم مع توقعات بتواصل الأداء القوي مواكباً زخم النمو في الإمارة والدولة بشكل عام.

وأظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي، تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول بنحو 30.07 %، إلى 1.5 مليار درهم، مقارنة بمستوياتها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وسجل بنكا الإمارات دبي الوطني والمشرق، تراجعاً في مخصصات انخفاض القيمة بنحو 65.1 %، إلى 567.7 مليون درهم خلال الربع الأول 2023، مقارنة مع 1.63 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من 2022.

واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح، بعدما حقق 6 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في الربع الأول من 2023، مقارنة بنحو 2.75 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي أصول «الإمارات دبي الوطني» 5.4 %، إلى أكثر من 782 مليار درهم بنهاية الربع الأول من الجاري، مقارنة بنحو 741.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول بنحو 66.3 %، إلى 471.4 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من 2022، بنحو 1.4 مليار درهم.

مخصصات القروض في بنوك دبي تنخفض لأدنى مستوى

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