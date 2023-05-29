«ذا إيكونوميك تايمز»: دبي خيار السياح الدوليين المفضل

المصدر: (دبي - نهى حوّا)

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ذكرت صحيفة «ذا إيكونوميك تايمز» الهندية أن دبي تأتي في صدارة المدن باعتبارها خيار السياح الدوليين المفضل وفق أحدث المؤشرات، حيث تبوأت المدينة المركز الأول كأفضل وجهات العالم للمسافرين عام 2022 وحققت 29.4 مليار دولار من إنفاق السياح الدوليين.

وقالت الصحيفة إن سر نجاح دبي يكمن في قدرتها باستمرار على تصميم خدمات تلبي رغبات المسافرين المتزايدة دوماً، فسواء كانت تقدم وسائل راحة عالمية المستوى، أو تجارب لا تنسى، أو تتبنى ممارسات السياحة المستدامة لحماية البيئة، لا تتوقف المدينة أبداً عن إبهار ضيوفها بقدرتها التي لا مثيل لها على التكيف. وأضافت الصحيفة أن التزام المدينة في وضع معايير للقطاع في مجال السياحة المستدامة الرائدة مع تزايد عدد المستهلكين الذين يبحثون عن خيارات سفر صديقة للبيئة، والتزامها بالضيافة المسؤولة يضمن بقاءها على رأس القائمة للوجهات التي يتمنى الجميع زيارتها.

وفي إشارة إلى ازدياد شعبية السياحة المستدامة، لفتت «ذا إيكونوميك تايمز» إلى دراسة أجريت حديثاً على أكثر من 11 ألف مسافر من 11 دولة، حيث أفاد 90% منهم بأنهم يبحثون عن خيارات مستدامة أثناء السفر. وأشارت الصحيفة إلى مبادرات دبي المتعددة في هذا المجال.

«ذا إيكونوميك تايمز»: دبي لا تتوقف عن الإبهار

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