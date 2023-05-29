اتحاد غرف الإمارات يفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية

المصدر: دبي - وام

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انتخب اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 2023 - 2025 عن أصحاب الأعمال، الذي تمثله فيه هند سليمان محمد بن سليمان، كأول سيدة خليجية في هذا المنصب، في حين ترأس خليفة خميس الكعبي، مجموعة أصحاب الأعمال العربية، بالإضافة إلى عضوية عائشة محمد الجاسم، في لجنة المرأة العربية.

يعكس هذا الفوز جهود الإمارات الريادية إقليمياً وعالمياً في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الأعمال والشراكات الاقتصادية مع دول العالم. جاء ذلك خلال مشاركة وفد اتحاد الغرف ضمن الوفد الثلاثي لدولة الإمارات، في أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في مصر. مثل اتحاد الغرف خليفة خميس مطر الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وعضوية كل من مروان حسين محمد الشعالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وسيدة الأعمال هند سليمان محمد.

وناقش المؤتمر جملة من المواضيع والمحاور ذات العلاقة بحقوق أطراف الإنتاج، ومنها تقرير المدير العام لهذا العام بعنوان «الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل»، وقرارات وتوصيات مجلس إدارة المنظمة، إضافة إلى كلمة اتحاد الغرف ألقاها مروان الشعالي، وأكد فيها أهمية التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتمكين ريادة الأعمال في الدول العربية.

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