27 % نمو عدد الجهات المشاركة في «إيكرس»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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اختتمت، أمس، فعاليات معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2023»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري بمركز إكسبو الشارقة، في الفترة من 25 - 28 مايو الجاري، وسط نجاح كبير، تمثل في استقطاب آلاف الزوار والمستثمرين ورواد الأعمال من داخل الدولة وخارجها، وكذلك نمو عدد الجهات المشاركة بنسبة 27 %.

وشهد المعرض توقيع عدد كبير من الصفقات والشراكات التجارية، وعكست تنوع الخيارات الاستثمارية، والتسهيلات المالية، والحوافز التمويلية المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات العقارية المشاركة، حيث استفادت هذه الشركات من مكانة الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة ومميزة، خاصة مع تزايد عدد مراكز التسوق الرئيسة الجديدة في الإمارة.

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