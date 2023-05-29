تزويد «جبل علي» بأكبر جهاز في العالم لفحص المركبات

المصدر: دبي - البيان

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تواكب جمارك دبي النمو الاقتصادي المتسارع لدبي وفق مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33، حيث زودت الدائرة مركز جمارك جبل علي وتيكوم بنظام متطور الأول من نوعه في العالم لفحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت عبر المسح بالأشعة السينية، ما يزيد من قدرة المركز على مضاعفة عمليات التفتيش وتسريع الإجراءات، ودعم انسيابية الأعمال والتجارة، ويعزز من مكانة ميناء جبل علي الأكبر في الشرق الأوسط وأحد أهم الموانئ البحرية عالمياً، حيث يختصر الجهاز وقت التفتيش من ما يقارب 6 ساعات يدوياً إلى 5 دقائق فقط.

مواصفات

ويتضمن النظام المتطور العملاق مواصفات خاصة بناء على طلب من جمارك دبي بإمكانية مسح مركبات ومعدات ثقيلة بحد أقصى بأبعاد 5.9 أمتار و5.5 أمتار، ويعمل الجهاز بوضعي تشغيل، الثابت (جانتري) حيث تكون المركبة في وضع متوقف، والمتحرك حيث يتم مسح المركبة أثناء عبورها من خلال الجهاز، ويمتلك القدرة على كشف والتعرف على المواد المشعة وتحديد موقعها، والتعرف على البيان الجمركي من خلال رقم الحاوية، التعرف على البيان الجمركي للحاويات من خلال رقم الحاوية، كما يتميز بالتحكم عن بُعد بما في ذلك تحليل الصور واتخاذ القرار المناسب بناء على ذلك.

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن جمارك دبي تشارك رحلة دبي لتكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم، وضمن أفضل 3 مدن اقتصادية وفق أجندتها الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن الجهاز المتطور والذي صمم خصيصاً لجمارك دبي سيدعم العمليات التجارية بشكل كبير عبر زيادة القدرة الاستيعابية، وتسريع فحص المركبات الثقيلة والخفيفة، والمعدات الضخمة المستخدمة في العديد من المجالات الإنشائية والصناعية.

ريادة

من جانبه، قال المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني في جمارك دبي: كذلك يدعم النظام المتطور المنظومة الأمنية في الإمارات ودبي ويعزز من حماية المجتمع من خلال اعتماد أفضل المواصفات التقنية وزيادة مراقبة الحدود والمنافذ وتطوير الأجهزة والمعدات المساندة لهذه العمليات لتظل دبي من أكثر المدن أمناً في العالم ويعتبر اقتناء هذا النظام الفريد من نوعه عالمياً خطوة كبيرة نحو تأكيد استراتيجية جمارك دبي في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، نظراً لقدرته الفائقة على الاختراق للكشف عن محتويات المركبات والحاويات والمعدات الثقيلة وتحديد المواد الممنوعة والمحظورة، مشدداً على أن الدائرة لا تتوانى عن توفير أحدث وأفضل تقنيات وأنظمة التفتيش حيث تولي أهمية قصوى لحماية المجتمع والمحافظة على الأمن والتي تأتي في صميم العمل الجمركي.

وأكد راشد سيف الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية (مكلف) أن إدارة المراكز الجمركية وكافة المراكز الجمركية التابعة لها تعمل وضمن استراتيجية جمارك دبي 2021 - 2026 من أجل ترسيخ موقعنا في الصدارة العالمية بالابتكار الجمركي، مشيراً إلى أن إدارة المراكز البحرية في ميناء جبل علي تكثف الجهود وتعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز مكانة دبي مركز عالمي للتجارة الدولية وحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب، وكذلك تعظيم دور ميناء جبل علي في سلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية، حيث أنجز مركز جمارك جبل علي وتيكوم في العام الماضي 208.9 ألف عملية تفتيش للشحنات التجارية ونجح في تنفيذ 326 ضبطية جمركية، وتواصل فرق العمل بالمركز تطوير الأداء بشكل مستدام لتحقيق رؤية القيادة في ريادة دبي تجارياً.

خطة استراتيجية

وتواصل جمارك دبي تواصل العمل لتطبيق خطتها الاستراتيجية 2021 - 2026 التي تحدد مبادئ رئيسة تسعى الدائرة لتحقيقها من أجل تعزيز دورها كدائرة مبتكرة ورقمية، ما يمكن جمارك دبي من تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. وأطلقت جمارك دبي العديد من المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية من أبرزها مبادرة الحقيبة الذكية المبتكرة التي تواكب التطور السريع لإمارة دبي، ومبادرة أتمتة التدقيق اللاحق وتطوير طرق التفتيش الذكية، وصولاً إلى الدلافين الجمركية روبوت مائي ذكي يشبه الدولفين، لمراقبة السفن البحرية.

وتستهدف جمارك دبي خلق تجربة مبتكرة تحقق الريادة في العمل الجمركي، وتعزز من تطور الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على تدفق الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري، وزيادة قيمة التجارة الخارجية لدبي.

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