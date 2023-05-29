مصرف الإمارات للتنمية يعزز التعاون مع باراغواي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقّع مصرف الإمارات للتنمية، عن بعد، مذكرة تفاهم مع الوكالة المالية للتنمية في باراغواي، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين. وتنص المذكرة على تبادل الخبرات وبناء علاقة مثمرة طويلة الأمد في مجالات تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم، وتطوير حلول لتمويل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، وتقييم الأثر التنموي، ورقمنة إجراءات التمويل لدعم الشركات الصغيرة.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: يواصل المصرف جهوده المستمرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التنمية الرائدة لتعزيز تبادل الخبرات والتأثير الاقتصادي والاجتماعي للمصرف. وأضاف: تمثل مذكرة التفاهم منصة قوية لتوسيع قدراتنا وتعزيز دعمنا للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية.

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