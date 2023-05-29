رومانيا تبحث افتتاح مكتب تمثيلي تجاري في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد دبلوماسي من رومانيا سبل تنمية آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تدارس فتح مكتب تمثيلي تجاري روماني في الشارقة، يهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري المشترك بين مجتمعي الأعمال، والتحفيز على المشاركة في الفعاليات والمعارض لدى كل جانب.

واستقبل عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الوفد الروماني الذي ترأسه أوكتافيان بوغدان باديكا، سفير رومانيا لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مدى جدوى تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين الجانبين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل جانب، بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعزز النمو المستدام لاقتصاد البلدين.

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