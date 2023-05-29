ملتقى «عجمان ـ تركيا» يبرز فرص التوسّع في الاستثمار

المصدر: (عجمان - البيان)

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى الأعمال «عجمان ـ تركيا»، بهدف بحث فرص توسيع حجم التجارة والاستثمار المشترك وتوفير منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكات العمل وتطوير الشراكات الاستراتيجية والاستفادة من الفرص الواعدة والإمكانات المتاحة لدى كل من عجمان وتركيا.

حضر أعمال الملتقى في عجمان، سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية، وجميلة كاجور مديرة إدارة الترويج والعلاقات الدولية، وخالد الشامسي مدير إدارة الدراسات الاقتصادية في غرفة عجمان. وترأس وفد الأعمال التركي عمر غولسوي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قيصري في تركيا، وضم الوفد أعضاء مجلس إدارة غرفة قيصري، كما حضر أعمال الملتقى مجموعة من المستثمرين وأصحاب الشركات .

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