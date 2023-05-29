دبي تستضيف المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي فعاليات النسخة العالمية الـ 41 من المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي يومي 7 و8 يونيو المقبل بفندق «جميرا أبراج الإمارات» في دبي. ويجمع الحدث المستثمرين ورواد الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم ومسؤولين حكوميين وخبراء الصناعة، لاكتشاف أحدث الاتجاهات والتطبيقات والحلول في مجال الذكاء الاصطناعي.

منصة

وقال نافين بارادواج، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تريسكون» المنظمة لفعاليات المعرض: تُعد نسخة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي منصة فريدة من نوعها، حيث تجلب خبراء الذكاء الاصطناعي العالميين والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة للمناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في مجال الذكاء الاصطناعي.

وإننا لسعداء باستضافة هذا الحدث في دبي، والتي تتحول على نحو متسارع إلى مركز للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ولتحقيق النمو في هذا المجال.

جدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستضطلع بدور شديد الأهمية من خلال فعاليات هذا المعرض في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة من خلال جلب معاً قادة الفكر والخبراء من مختلف الصناعات لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات.

كما ستتاح للحاضرين في فعاليات المعرض الفرصة لاستكشاف أحدث حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الحدث، الذي سيوفر أيضاً منصة للمناقشات حول دور اللوائح الحكومية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وتستثمر كل من الحكومة والشركات في المنطقة بنشاط في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وتعزيز العمليات التجارية.

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