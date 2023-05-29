«الهندسية للبناء والتعمير» تتولى تنفيذ مشروع جزيرة فالكون

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة «الحمرا» للتطوير والاستثمار العقاري عن تعيين الشركة الهندسية للبناء والتعمير لتولي مهام تنفيذ حزمة الأعمال الرئيسة لمشروعها السكني الضخم على الواجهة البحرية لجزيرة فالكون في رأس الخيمة.

وتعد الشركة الهندسية للبناء والتعمير إحدى شركات مجموعة درة، وتمتلك أكثر من 80 عاماً من الخبرة في مجال تنفيذ المشروعات ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وستتولى الشركة مسؤولية بناء 502 فيلا ومنزل تتنوع مساحاتها ما بين غرفتي نوم وسبع غرف نوم في جزيرة فالكون.

وبمجرد اكتماله، سيقدم المشروع طابعاً حصرياً وأسلوب حياة عصرياً للمقيمين للاستمتاع بالإطلالات الخلابة على القناة المائية أو مياه الخليج المتلألئة التي تمتد على مساحة الجزيرتين الشمالية والجنوبية، فضلاً عن المساحات الخضراء الواسعة في نادي الحمرا للجولف، وجميع المرافق المختلفة ضمن المشروع.

وقال بينوي كوريان، المدير التنفيذي لمجموعة الحمرا: حظي المشروع منذ إطلاقه في مارس من سنة 2022، بإقبال ملحوظ وغير متوقع من ناحية البيع والتقدم في تنفيذ الأعمال الأساسية والبناء.

وشهدت الجزيرتان الشمالية والجنوبية بيع جميع المنازل المكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم إذ يسارع المستثمرون والراغبون في الإقامة للحصول على موطئ قدم في الجزيرة الحصرية في قلب قرية الحمرا، الحي السكني الراقي والحصري والمجمّع الأكثر استقطاباً للسكان والحائز جوائز عدة.

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