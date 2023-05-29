اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات والتشيك

المصدر: براغ - وام

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وقعت دولة الإمارات وجمهورية التشيك اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، وذلك خلال زيارة وفد من الإمارات، برئاسة معالي أحمد الصايغ وزير دولة، إلى جمهورية التشيك، بهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وضم الوفد سعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، وعبدالله المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وعدداً من مسؤولي الوزارات والشركات في القطاعين العام والخاص.

وعقد معالي الصايغ في الزيارة اجتماعات ثنائية مع كل من بيتر فيلا رئيس الوزراء، وجوزيف سكيلا وزير الصناعة والتجارة، وزبينييك ستانيورا وزير المالية، وييري كوزاك نائب وزير الخارجية، ويانا فوهراليكوفا مدير مكتب الرئيس، وتوماس بويار مستشار الأمن الوطني، وأكد الجانبان في الاجتماعات رغبة البلدين في تعزيز التعاون في جميع المجالات ولا سيما التجارة والاستثمار.

لجنة مشتركة

وقال الصايغ: إن توقيع الاتفاقية والسعي لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة وتبادل الزيارات رفيعة المستوى تعكس رغبة الإمارات وجمهورية التشيك في تعميق العلاقات الثنائية التي تمتد أكثر من 3 عقود على جميع الصعد وخاصة الاقتصادية والتجارية.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي، بالتزامن مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي سيكون الأول بعد اتفاق باريس لإجراء تقييم عالمي للتقدم الذي تم إحرازه لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.

وأشار معاليه في تصريحات له في الزيارة إلى أن علاقة البلدين الاقتصادية، تعززت كثيراً وتطورت في السنوات الأخيرة، وبخاصة بعد توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني في يناير من سنة 2022، ما يدشن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتينة وتطوير برامج وآليات فعالة للتعاون والشراكة في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والعمل الاقتصادي المشترك في المرحلة المقبلة، بما يصب في دعم خطط النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

شراكات

وأكد أن دولة الإمارات تتمتع اليوم بشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الأسواق العالمية في مختلف قارات العالم، وتتبنى بفضل رؤية قيادتها الرشيدة استراتيجية لتطوير هذه الشراكات إلى مستويات جديدة لتحقيق مئوية الإمارات 2071 وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبلي.

وأضاف: تعد التشيك وجهة اقتصادية بارزة وشريكاً مهماً لدولة الإمارات في منطقة وسط أوروبا، وتتمتع ببنية اقتصادية وصناعية قوية وغنية بفرص التعاون التي يمكن عبرها بناء شراكة مستدامة ومثمرة مع قطاع الأعمال الإماراتي.

من جانبه، أكد سعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية أن الزيارة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين وسترتقي بها إلى مستوى أعلى، وستسهم في تعزيز مكانة الإمارات بوابة حيوية للمصدرين والمستثمرين التشيكيين للاستفادة من الفرص في أسواقها المحلية والتوسع منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الداعمة للشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين، ومن أهمها اتفاقية الخدمات الجوية واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

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