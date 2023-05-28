27 % نمو عدد الجهات المشاركة في «إيكرس 2023» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت أمس فعاليات معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2023»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري بمركز إكسبو الشارقة، في الفترة من 25- 28 مايو الجاري، وسط نجاح كبير، تمثل في استقطاب آلاف الزوار والمستثمرين ورواد الأعمال من داخل الدولة وخارجها، وكذلك نمو عدد الجهات المشاركة بنسبة 27 %.

وشهد المعرض خلال أيام انعقاده الأربعة، توقيع عدد كبير من الصفقات والشراكات التجارية، وعكست تنوع الخيارات الاستثمارية، والتسهيلات المالية، والحوافز التمويلية المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات العقارية المشاركة في المعرض، حيث استفادت هذه الشركات من مكانة الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة ومميزة، خاصة مع تزايد عدد مراكز التسوق الرئيسة الجديدة في الإمارة، والمجمعات السكنية الحديثة والعصرية، والمشاريع العقارية الفاخرة والمتعددة الاستخدامات، إضافة إلى سمعة الشارقة ومكانتها كوجهة مثالية عالمية للعيش والعمل.

وشهد المعرض هذا العام زيادة في عدد المشاريع العقارية والاستثمارية المعروضة من قبل كبريات شركات التطوير العقاري من مختلف إمارات الدولة، كما شهد نمواً في عدد الشركات المشاركة بلغ 27 %، وتنوعاً في فئات الشركات والعارضين من المؤسسات المتخصصة في مجال التطوير العقاري، والوكلاء والوسطاء العقاريين والمؤسسات المالية، وكذلك شركات التأمين والاستشارات القانونية، وخدمات إدارة العقارات، وملاك العقارات، وشركات الخدمات الهندسية، وشركات إدارة المشاريع والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي، والتي تم تخصيص جناح لها، لاقى إقبالاً من الزوار.

وأشاد الزوار والمشاركون بمستوى التنظيم الذي شهده المعرض، والخدمات التي اشتمل عليها، والمصداقية العالية للمنتجات العقارية المعروضة في أجنحته، وتنوع المشاريع والفرص الاستثمارية التي قدمها المعرض لزواره من وحدات سكنية، ومشروعات عمرانية، وعقارات سكنية وتجارية وصناعي، ومرافق سياحية وتجارية متنوعة.

وقال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن المعرض نجح في استقطاب المئات من رجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين، الذين أشادوا بالفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة، والتي نجح المعرض في إبرازها، وتسليط الضوء عليها طوال أيام انعقاده الأربعة، وهو الأمر الذي يسهم في تنشيط البيئة الاستثمارية العقارية بكل مجالاتها في الإمارة، إذ مثل «إيكرس» شاشة عرض كبيرة ومتنوعة للمطورين العقاريين، لعرض مشاريعهم الحالية والمستقبلية.

في سياق متصل، شارك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» في المعرض، بهدف تعريف المشاركين بالمركز، ودوره الريادي في خدمة القطاعات الاقتصادية وقطاع الأعمال بالإمارة، إلى جانب تعزيز التواصل والحوار مع المختصين والخبراء، وأصحاب القرار العاملين في القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وتباحث سبل التعاون المشترك.

وقال أحمد العجله مدير مركز تحكيم: شكّل معرض «إيكرس» فرصة كبيرة لنا للالتقاء مع مختلف الشركات والمؤسسات العاملة وذات العلاقة بالقطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم القطاعات تأثيراً في المنظومة الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في إمارة الشارقة، حول كل ما يتعلق بالقطاع العقاري، وبالتالي، فتح الباب أمام المركز لتعريف المشاركين في المعرض بالدور الريادي الذي يلعبه المركز في دعم مختلف قطاعات الأعمال، ما يشكل فرصة أمام الجمهور للاستفادة من خبرات المركز الاستشارية والقانونية، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لكافة أطراف العلاقة العقارية، من ملاك ومستثمرين ومطورين.

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