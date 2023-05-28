2000 طاهٍ محترف في «إكسبو كولينير» بالشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات النسخة الخامسة من معرض «إكسبو كولينير»، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتنظمه «بيربيل كيتشن» لإدارة الفعاليات، وسط مشاركة أكثر من 2000 طاهٍ من حول العالم و200 عارض مختص في الطهي والمأكولات وصناعة الضيافة والفنادق والسياحة، ونخبة من موردي معدات ومستلزمات الخدمات، ولوازم المخابز وإعداد الطعام، وأنظمة التخزين والتبريد وأدوات المائدة ومستلزماتها.

كما يشهد المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى 31 من مايو الجاري، سلسلة من المسابقات العالمية الرئيسية للطهاة، بما في ذلك النسخة الـ26 من مسابقة الطهي الأكبر عالمياً «صالون كولينير الإمارات»، التي تنظمها جمعية الإمارات للطهي، وتشارك بها مطاعم وفنادق محلية وعالمية، حيث يتم تقييم المتسابقين وفق المعايير العالمية للطهاة المحترفين، وذلك من قبل نخبة من المحكمين على مستوى العالم، إلى جانب التصفيات النصف نهائية للشيفات العالمية.

ويتضمن الحدث مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وورش العمل اليومية، حيث سيتم تقديم أكثر من 30 ساعة من العروض التعليمية المباشرة بالاشتراك مع خمس أكاديميات ومعاهد دولية متخصصة في مجال الطهي، ونخبة من الخبراء والطهاة من مختلف دول العالم، بما يتيح للزوار والطهاة الشباب الفرصة لصقل مهاراتهم والتعرف على طرق وأساليب مبتكرة في الطبخ وكيفية إعداد مأكولات متنوعة والاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات بشكل مباشر، كما سينظم فريق من المركز الدولي لفنون الطهي بدبي عروضاً توضيحية حول كيفية رفع معايير جودة الطهي.

ويشكل الحدث فرصة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين للاطلاع على آخر التطورات وعقد الشراكات وإبرام الصفقات في مجال الأغذية والمشروبات، لا سيما أن الحدث يشكل منصة دولية تجمع كبار العاملين في صناعة الخدمات الغذائية، بمن في ذلك الطهاة ونخبة من موردي وموزعي معدات ومستلزمات الخدمات، ولوازم المخابز وإعداد الطعام ومؤسسات الضيافة والفنادق والسياحة.

ويقدم المعرض مجموعة واسعة من أشهى المأكولات التي تشتهر بها المطابخ العالمية بما يناسب كل الأذواق من خلال تخصيص أماكن لعرض أنواع متعددة من الأطباق والمأكولات، وذلك لتقديم فكرة عامة للجمهور عن المكونات الرئيسية لمطابخ متنوعة في العالم.

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