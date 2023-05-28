ملتقى الأعمال «عجمان ـ تركيا» يبرز فرص التوسع في التجارة والاستثمار

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى الأعمال «عجمان ـ تركيا»، بهدف بحث فرص توسيع حجم التجارة والاستثمار المشترك وتوفير منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكات العمل وتطوير الشراكات الاستراتيجية والاستفادة من الفرص الواعدة والإمكانات المتاحة لدى كل من عجمان وتركيا.

حضر أعمال الملتقى في فندق عجمان سراي، سالم السويدي المدير العام لغرفة عجمان، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية، وجميلة كاجور مديرة إدارة الترويج والعلاقات الدولية، وخالد الشامسي مدير إدارة الدراسات الاقتصادية في غرفة عجمان.

وترأس وفد الأعمال التركي عمر غولسوي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قيصري في تركيا، وضم الوفد أعضاء مجلس إدارة غرفة قيصري، كما حضر أعمال الملتقى مجموعة من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال الأثاث والمفروشات من تركيا وعجمان، وذلك بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية ومنطقة عجمان الحرة ودائرة التنمية السياحية في عجمان.

وأكد سالم السويدي أهمية الملتقى ودوره في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة وفرص الاستثمارات المتاحة وخاصة في قطاع الأثاث، وأشاد بما تشهده صناعة الأثاث والمفروشات في عجمان وتركيا من نمو وازدهار الأمر الذي سيفتح آفاقاً واسعة للتعاون الحالي المستقبلي.

وقال إن غرفة عجمان تسعى لتنويع أجندة ملتقياتها بهدف توفير منصة استباقية مستدامة توفر نهجاً تشاركياً لوضع التوصيات البناءة وتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة وجهة مثالية للاستثمار.

وأضاف إن العلاقات بين الإمارات وتركيا تشهد نمواً استثنائياً على المستوى الاقتصادي وخاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا في الربع الأول من العام الجاري، وما تؤكده قيم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتركيا والتي وصلت إلى 69.58 مليار درهم في نهاية سنة 2022 مقابل 49.5 مليار درهم في سنة 2021.

وتابع: تحظى عجمان بعلاقات اقتصادية قوية مع الجانب التركي ليرتفع حجم التجارة بين الطرفين في سنة 2022 ما نسبته 7% مقارنة بسنة 2021، كما ارتفع عدد أعضاء غرفة عجمان من الجنسية التركية بنسبة 18% في العام الماضي.

من جانبه، أكد عمر غولسوي رئيس مجلس إدارة غرفة قيصري في تركيا، مدى حرص غرفة قيصري على توطيد العلاقات الاقتصادية مع غرف التجارة الإماراتية وزيادة حجم التجارة البينية، كما وجه الدعوة إلى غرفة عجمان لزيارة مدينة قيصري والتعرف إلى فرص الاستثمار ومجالات التعاون الاقتصادية.

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