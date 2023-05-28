تخفيضات هائلة وجوائز قيمة في اختتام التخفيضات الكبرى بدبي

المصدر: البيان

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تختتم فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" اليوم بعروض ترويجية وتخفيضات على علامات تجارية محلية وعالمية تصل إلى 90% في جميع أنحاء دبي.

وتقام الفعالية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في مراكز التسوق والوجهات المفضلة في المدينة، وتقدم تجربة تسوق لا تضاهى وصفقات لا تُفوَّت.

وتشمل العلامات التجارية العالمية والمحلية الرائدة المشاركة في الفعالية: كيكو ميلانو، وسيفورا، وباث آند بودي ووركس، وداماس، وريفولي، وأيكيا، وهومز آر آس، وماكس، وماركس أند سبنسر، وديزل، وألدو، ولاكوست، وجمبو، وشرف دي جي، ولوفيزا، والجابر للنظارات وغيرها.

وتتضمن مراكز التسوق والوجهات المشاركة في هذه الفعالية: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا، ونخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وميركاتو مول، وتاون سنتر، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وبلوواترز، وسيتي ووك، وذا آوتلت فيليدج، والعديد من مراكز التسوق الأخرى.

وسيحظى المتسوقون على فرصة للفوز بسيارة تويوتا سوبرا 2023 الجديدة كلياً وذلك عند التسوق بقيمة 300 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول من 26 مايو حتى 25 يونيو. حيث يمكنكم زيارة المنصة الخاصة بتويوتا واختيار رمز مكون من 5 أرقام للمشاركة في السحب لفرصة الفوز بالجائزة. كما وتقدم الفعالية فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة الأخرى، بما في ذلك فرصة الفوز بـ 50,000 نقطة تيكيت مع برنامج المكافآت Tickit، بقيمة تعادل 50,000 درهم، إضافة إلى فرصة ربح مليون نقطة شير من خلال سحب "مليونير شير خلال التخفيضات الكبرى" (SHARE Super Sale Millionaire).

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