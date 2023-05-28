شركات الرقائق تقود صعود «وول ستريت»

المصدر: نيويورك - رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة أول من أمس في بورصة «وول ستريت» مع إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة برفع سقف الدين الأمريكي في حين قفزت أسهم شركات الرقائق لليوم الثاني على التوالي وسط تفاؤل بشأن الذكاء الصناعي.

وبعد عدة جولات من المحادثات، قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي يقتربان من التوصل لاتفاق لرفع سقف استدانة الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين مع وضع سقف للإنفاق في معظم البنود.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 1.31 % عند 4205.46 نقاط، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 2.19 % إلى 12975.69 نقطة، في حين صعد مؤشر داو جونز الصناعي 1 % إلى 33093.27 نقطة عند الإغلاق.

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