«إس أند بي» تؤكد تصنيف أبوظبي عند «AA» مع نظرة مستقرة

المصدر: دبي- سيد صالح

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أكدت «إس أند بي غلوبال» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية لأبوظبي على المدى الطويل عند «AA»، وعلى المدى القصير «A-1+»، وكلاهما من تصنيفات الدرجة الاستثمارية المرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت أن من أهم مبررات هذا التصنيف أن أبوظبي تمتلك في الوقت الراهن أصولاً، يتجاوز نسبة صافي إجماليها الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بفرق هائل، وهو ما يؤدي بدعم من نهج استباقي في صنع السياسات الاقتصادية، تحرص حكومة أبوظبي على تبنيه إلى توفير قدرة كافية على امتصاص التأثيرات السلبية الناجمة عن أي صدمات خارجية غير متوقعة.

وأفادت «إس أند بي» في تقريرها بأنها تتوقع أن تبقى المصدات المالية لدى أبوظبي قوية، وفي ما يتعلق بالنظرة المستقبلية المستقرة لأبوظبي، موضحة أن هذه النظرة تعكس توقعات «إس أند بي» أن الموقف المالي لأبوظبي سيظل قوياً على مدى العامين المقبلين على أدنى تقدير.

وأضافت: إن «إس أند بي» تقيم الالتزامات الطارئة المستحقة على أبوظبي باعتبارها محدودة بالنسبة إلى صافي أصولها.

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