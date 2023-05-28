جزر دبي.. تدعم ترسيخ الإمارة وجهة عالمية مفضلة للمستثمرين

المصدر: دبي - البيان

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مع نجاح دبي في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للمقيمين والزوار والمستثمرين، والنمو القياسي المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، تمضي «نخيل» في تطوير مشروع «جزر دبي»، بخطط مستقبلية لتحويلها إلى مجتمعات نابضة بالحياة وواجهة عالمية مفضلة للمستثمرين.

وأكد موقع «هوتلير» العالمي المتخصص في قطاع الضيافة، أن مشروع «جزر دبي»، الذي تقوم شركة «نخيل» للتطوير العقاري بتطويره حالياً، يتماشى مع جهود ومكانة الإمارات المستمرة، لتكون واجهة عالمية مفضلة للمستثمرين. وسلط الموقع في تقرير له، الضوء على المشروع، الذي سمي سابقاً «جزر ديرة»، وأصبح الآن «جزر دبي»، وقال: إن إعادة إحياء هذا المشروع تتماشى مع استعدادات شركة «نخيل» لتنفيذ خططتها المستقبلية لعام 2040، حيث من المتوقع أن يضم موقع الجزر ما يقرب من 100 فندق متنوعة الاختيارات، من حيث الأسعار المعتدلة إلى المنتجعات الفاخرة. ونقل التقرير عن نعمان عطالله، الرئيس التنفيذي لشركة «نخيل» للتطوير العقاري قوله: إن مشروع «جزر دبي» جزء لا يتجزأ من الرؤية المستقبلية للإمارات، مع التركيز على تعزيز وصحة وسعادة ورفاهية السكان والزوار، فضلاً عن توفير أعلى المعايير ومجموعة متنوعة من البنية التحتية والموافق الحضرية.

شواطئ ومساحات مفتوحة

وذكر التقرير أن الجزر الواقعة على طول الساحل الشمالي لدبي بطول 20 كيلو متراً مربعاً سوف تضم العديد من الشواطئ والمساحات المفتوحة على مسافة 2 كيلو متر مربع، وهو ما تهتم به الإمارة لخطتها الرئيسية في الترويج لمجتمعات صحية ونابضة بالحياة، ومن المتوقع أن تزيد «جزر دبي» من طول الشواطئ والمناطق المخصصة للحدائق العامة، لتكوين شبكة متصلة بين ممرات المارينا والممشى، وأماكن ركوب الدراجات.

منتجعات وفنادق

وتهدف شركة «نخيل» إلى ضم أكثر من 80 منتجعاً وفندقاً، عبر المشروع، الذي تبلع مساحته 17 كيلو متراً مربعاً، وكذلك تسعة مراسٍ وملعبين للجولف متصلين بالبر الرئيسي، عبر جسر، فضلاً عن 38 ألف وحدة سكنية.

وبالإضافة إلى جزيرة مارينا ستكون هناك الجزيرة المركزية، وجزيرة شور وجزيرة الجولف وجزيرة النخبة، وتعد الجزيرة المركزية أكبر الجزر الخمس، وتوصف بأنها مركز الرياضات المائية في المشروع، وتضم منتزهاً خاصاً لركوب الأمواج، فضلاً عن ديرة مول، أحد أكبر مراكز التسوق في المنطقة بمساحة قابلة للتأجير تبلغ 4.5 ملايين قدم مربعة، وأكثر من 1000 متجر ومقهى ومطاعم ومساحات ترفيهية، موزعة جميعها على ثلاثة طوابق، ومن المتوقع تسليم المشروع خلال الربع الثالث من عام 2025، ومن المتوقع أن تضم الجزر الاصطناعية مرسى لليخوت الفاخرة، ليستوعب 13 يختاً فائقاً، ويضم المرسى 248 رصيفاً للسفن.

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