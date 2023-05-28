إقبال كبير على «التخفيضات الكبرى» في دبي

المصدر: دبي- البيان، تصوير: أحمد عبيد، عيسى البلوشي، عبدالله المطروشي، يماني العفاري

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تواصلت، أمس، فعاليات حملة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، في دبي، لليوم الثاني على التوالي، وسط إقبال كبير من المتسوقين من سكان دبي وزوارها، حيث قدمت العديد من مراكز التسوق والمحلات التجارية عروضاً استثنائية على باقة واسعة من السلع والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والملابس والأحذية والهدايا، فيما وصلت التنزيلات إلى 90 %.

وتمتع عشاق التسوق بتجربة مميزة وأفضل الصفقات خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تختتم اليوم، حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر المشاركة تنزيلات واسعة على المنتجات والسلع من العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة في مراكز التسوق في أنحاء الإمارة فيما تدعم الحملة مكانة دبي وجهة للفعاليات والتسوق والتجزئة والسياحة.

عروض استثنائية على المنتجات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأزياء والجمال والأثاث

عروض سخية

وشهدت مراكز التسوق في دبي إقبالاً كبيراً من الجمهور أمس وساعدت عطلة نهاية الأسبوع مع تدفق العائلات للاستمتاع بالعروض والبرامج الترفيهية وفرص التسوق في أجواء آمنة وممتعة فيما يتوقع أن تتواصل العروض والخصومات اليوم وخاصة في الساعات الأخيرة حيث تكثف الشركات والمحلات العارضة من عروضها السخية لاستقطاب الجمهور وتنشيط المبيعات.

ورصدت محلات التجزئة في دبي حالة من الانتعاش الملحوظة في أسواق التجزئة بدعم العروض الترويجية القوية حيث تعود الأسعار إلى سابق مستوياتها مع اختتام الحملة الترويجية التي تعد واحدة من أهم الحملات الترويجية في دبي ضمن برنامج وأجندة حافلة تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وتتضمن مراكز التسوق والوجهات المشاركة في هذه الفعالية: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا، ونخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وميركاتو مول، وتاون سنتر، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وبلوواترز، وسيتي ووك، وذا آوتلت فيليدج، والعديد من مراكز التسوق الأخرى.

باقة المنتجات

وتوفر «3 أيام من التخفيضات الكبرى» على باقة من السلع والمنتجات تشمل منتجات الموضة والأزياء والجمال والأثاث والإلكترونيات وغيرها من المنتجات التي تقدمها أكبر العلامات التجارية مثل كيكو ميلانو وسيفورا، وباث أند بادي ووركس، و1915 من أحمد صديقي، وريفولي، وهومز آر آس، وإيكيا، وجاشنمال، وماركس أند سبنسر، ولاكوست، وبيتر لايف، وشرف دي جي، وألدو، والجابر للنظارات وغيرها من العلامات التجارية.

جوائز مميزة

وإلى جانب الحصول على تخفيضات كبرى، هناك فرصة لربح جوائز مميزة لسعداء الحظ من المتسوقين، حيث يمكن لأعضاء برنامج «شير» (SHARE) من مجموعة ماجد الفطيم المشاركة في «مليونير شير خلال التخفيضات الكبرى» (SHARE Super Sale Millionaire) للفوز بمليون نقطة شير من خلال إنفاق 300 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة أو عدة عمليات شراء، ومن ثم مسح الإيصالات إلكترونياً عبر تطبيق SHARE للدخول تلقائياً في السحب. وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في 5 يونيو.

وكذلك يمكنكم الفوز بنقاط إضافية عبر برنامج Tickit من خلال إنفاق 200 درهم أو أكثر في أحد منافذ البيع بالتجزئة المشاركة في البرنامج للدخول في السحب على الجائزة الكبرى، حيث يحصل فائز واحد على 50.000 نقطة تيكيت بقيمة 50.000 درهم.

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