200 مليار درهم قيمة مشاريع «إيكرس الشارقة»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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شهد معرض «إيكرس الشارقة 2023»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ويختتم فعالياته اليوم، إقبالاً واسعاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين والأفراد، الذين أشادوا بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها الشارقة، حيث تم عرض مشاريع بقيمة تجاوزت 200 مليار درهم، مبينين أن السوق العقاري في الدولة شهد تطوراً ملحوظاً بفضل البنية التحتية التي تتميز بها الإمارات.

وأكد مشاركون أن المعرض ينشط البيئة الاستثمارية العقارية بكل مجالاتها، كما يمثل نافذة للمطورين لعرض مشاريعهم، ويشكل ملتقى لجميع الأطراف العاملين في السوق العقاري، لتبادل الآراء والاقتراحات، ما يؤدي بدوره إلى تطوير مستوى السوق العقاري.

مشاريع

ويقول سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن تنظيم المعرض جاء بعد انجلاء أزمة كورونا، فشهد إقبالاً كبيراً من المطورين المحليين والعالميين، حيث تم طرح العديد من المشاريع، ما يدلل على أهمية المعرض باعتباره من المحركات الأساسية في الاقتصاد. وأوضح أن عدد المشاركين في المعرض تجاوز الـ 50 مشاركاً من المطورين العقاريين وشركات الوساطة على مستوى الدولة، إضافة إلى تخصيص ركن لـ 8 من أصحاب الشركات الناشئة، بهدف تقديم الدعم لهم لتطوير مشاريعهم وأفكارهم.

وأضاف: إن قيمة المشاريع التي تم عرضها في المعرض تجاوزت قيمتها 200 مليار درهم، كما تم التعاقد مع معهد عقاري لإجراء الورش، لتثقيف الزوار والمطورين.

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن المعرض شهد إقبالاً مميزاً ما يعكس نجاح المعرض في استقطاب قطاع الأعمال في المنطقة، بحيث أصبح منصة مبتكرة تجمع المشاريع العقارية مع المستثمرين ورجال الأعمال والراغبين بدخول السوق العقاري من المستثمرين الجدد، بسبب الحوافز الكبيرة والتسهيلات العديدة، وعروض الأسعار المناسبة، والمزايا المختلفة.

فرصة

من جهته أكد حسين الجنيبي المدير التنفيذي لمكتب سالم الشامسي للعقارات أن المعرض يتيح الفرصة للمستثمرين والأفراد الباحثين عن وحدات عقارية تناسبهم في الشارقة، إلى جانب الاطلاع على المشاريع، التي يجري الترويج لها بالمعرض، لافتاً إلى أن سوق العقار في الإمارات شهد إقبالاً كبيراً، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نشطت التداولات والمبايعات في مختلف مناطق الدولة.

من جهتها أكدت حنان جانحو، المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية»، أهمية المشاركة في فعاليات المعرض، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع، واطلاع المستثمرين على المشاريع الجاري تنفيذها من قبل شركات التطوير العاملة في الدولة.

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