20 % نمواً سنوياً لسوق تجهيزات فنادق دبي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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يشهد سوق تجهيزات الفنادق في دبي نمواً سنوياً بنسب تتراوح بين 15 و 20 %، بالتوازي مع زيادة الزخم السياحي ونمو عدد الغرف الفندقية الجديدة، الذي وصل مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 148 ألف غرفة فندقية، بحسب متخصصين في القطاع.

وأكد المتخصصون أن دبي تتصدر منطقة الشرق الأوسط في حجم الطلب على التجهيزات الفندقية بدعم من دخول غرف فندقية جديدة إلى السوق، وسياسة التجديد المستمر التي تتبناها الفنادق في الإمارة للحفاظ على مستوياتها المتميزة في خدمة الزوار، إضافة إلى وجود مؤشرات على دخول المزيد من الغرف الفندقية إلى الخدمة خلال السنوات المقبلة.

أداء قوي

وقال حسن عباس الهزيم، المدير التنفيذي لشركة «إنتركويل العالمية» المتخصصة في صناعة الأسفنج والمراتب الصحية والمفروشات: إن الأداء القوي لقطاع السياحة والعقارات في دبي بشكل خاص رفع الطلب على المفروشات منذ بداية 2023 بنسبة تتراوح بين 15 و 20 %، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، مشيراً إلى أن نمو القطاع العقاري في دبي بالتوازي مع نمو القطاع الفندقي جعل قطاع المفروشات والديكورات من أسرع القطاعات نمواً، حيث يقدر حجم قطاع المفروشات والديكورات في الإمارات بنحو 20 مليار درهم حالياً.

وأوضح الهزيم أن قطاع المفروشات في دبي حيوي ويستفيد بقوة من القطاع الفندقي، حيث أظهرت إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وصول إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 148.877 غرفة في 814 منشأة خلال الربع الأول 2023، مشيراً إلى أن القطاع الفندقي يعد أحد أكبر القطاعات طلباً على المفروشات وأعمال الديكور في دبي، إضافة إلى العقارات الفاخرة الموزعة على جميع إمارات الدولة.

وأضاف: إن حجم سوق المفروشات في الإمارات يعد الثاني بعد سوق السعودية، حيث تشير بعض التقديرات إلى وصول حجم السوق الخليجي إلى نحو 55 مليار دولار، مشيراً إلى أن السوق الإماراتي يعتبر الأعلى نمواً خليجياً، ومن المتوقع أن تحافظ الدولة على هذا المركز في السنوات المقبلة، نظراً لحجم الاستثمارات والمشاريع بقطاعي الفنادق والعقارات على وجه الخصوص، إضافة إلى الطلب من قطاعات الصحة والمكاتب والمطاعم والتعليم والمال.

وأشار المدير التنفيذي لشركة «إنتركويل العالمية» إلى أن الشركة التي انطلقت من دبي عام 1974 تصدر منتجاتها حالياً إلى أكثر من 30 دولة حول العالم، وتمتلك حالياً 3 مصانع في الإمارات، وتصدر منتجاتها إلى أسواق أوروبا ودول الخليج العربي ودول شرق آسيا وعدد من الدول العربية والأفريقية.

أثاث فاخر

من جهته قال فيتور بوكاس، رئيس «الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث»: إن حجم سوق الأثاث الفاخر في الإمارات وصل إلى 3.72 مليارات دولار في عام 2022، بينما من المتوقع أن يسجل نمواً سنوياً بنسبة 4.09 % على مدار الأعوام الأربعة المقبلة، حيث يعد واحداً من أكبر الأسواق وأسرعها نمواً في المنطقة.

وأشار إلى أن قطاع الفنادق في الإمارات يستحوذ على 80% من إجمالي مبيعات الرابطة البرتغالية في الدولة، وقال إن الرابطة لديها عقود طويلة الأمد تمتد لـ7 إلى 8 سنوات مع الفنادق الرائدة في الدولة.

وأضاف أن دبي تحتل مركز الصدارة إقليمياً من حيث الطلب على الأثاث الفندقي، الذي يشهد زيادة في دخول الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق، وذلك لعدة أسباب؛ من أبرزها ازدهار القطاع السياحي وقطاع الضيافة في الدولة بعد جائحة كورونا، واستضافة الإمارات محافل عالمية كبرى، ما يجعلها وجهة رئيسية للشركات العالمية المتخصصة في تطوير الفنادق والمنتجعات. ونتوقع زيادة سنوية في الطلب على منتجاتنا من الأثاث الفاخر في دبي بنسبة تتجاوز 15 %.

مكانة رائدة

بدورها، أشارت حور الخاجة، مساعد نائب رئيس العمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى مكانة الإمارة الرائدة في مشهد الضيافة العالمي مع آفاق توسع واعدة خلال العقد المقبل في إطار أجندة دبي الاقتصادية 2033، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أبرز ثلاث مدن عالمية.

وأوضحت أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تمتلك أقوى قطاعات الضيافة على مستوى العالم، وذلك ما تؤكده الإحصاءات والتقارير الأخيرة، حيث استقبلت دبي في الربع الأول من عام 2023 حوالي 4.67 ملايين زائر دولي مقارنة بـ3.97 ملايين زائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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