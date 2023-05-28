«ساكسو بنك»: 4.3 % النمو المتوقع لاقتصاد دبي في 2023

المصدر: دبي - محمد عباس

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توقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ«ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي بنسبة 4.3 % في 2023، وقال هيتشين، في تصريحات لـ«البيان»: إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دبي سيستفيد من النشاط القوي للقطاع السياحي والعقاري.

وتأتي توقعات «ساكسو بنك» متماشية مع المؤسسات والبنوك الدولية الأخرى، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد دبي غير النفطي، بما نسبته 3.8% في 2023، بينما توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن ينمو بنسبة 3%.

جهود

وذكر هيتشين أن الاكتتابات الأولية، التي شهدها سوق دبي المالي مؤخراً، بالإضافة إلى استحداث ضريبة الشركات يسلطان الضوء على زخم الجهود الحكومية المستمرة، والاستباقية لدعم الاقتصاد.

وشهدت أسواق الإمارات 11 طرحاً أولياً العام الماضي، جمعت 51.2 مليار درهم، بعد أن استقطبت طلبات اكتتاب بنحو 1.454 تريليون درهم، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن دبي أطلقت مؤخراً رؤيتها الاقتصادية للعقد المقبل، حيث تشمل أهداف نمو طموحة، متوقعاً أن تحقق الإمارة فائضاً مالياً خلال العام الحالي بدعم من مسار السياسات المالية المنتهجة.

100 مشروع

وتضم «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي تم إطلاقها في مطلع يناير الماضي، 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وقال هيتشين: «لا شك في أن دبي قد تألقت بشكل استثنائي خلال وبعد الجائحة، كما أنها عززت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة، وحازت مكانة متزايدة كمركز مالي عالمي معترف به من مركز الشؤون المالية العالمي».

وأضاف: «هناك تهافت للمزيد من المقيمين الجدد القادمين للعيش في دبي والإمارات، إضافة إلى بيانات الإنفاق القوية جداً في قطاع التجزئة، الذي يدعمه السكان وارتفاع عدد السياح، الذين يزورون البلاد، ويقومون بالإنفاق في الاقتصاد بمستوى ما قبل جائحة كورونا».

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