«صن البريطانية»: دبي مدينة الذهب

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «صن البريطانية» أن وصف دبي بــ«مدينة الذهب» لا يُعد من قبيل المفاجأة، ذلك أن المدينة تمتلك سمعة لطالما اقترنت بالتألق، الإشراق، سطوع الشمس، البهاء والبريق الزائدين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، في النسخة التي تصدر في اسكتلندا في تقريراً عن فندق «25 أورز دبي ون سنترال»، أن دبي معروفة على مستوى العالم بمراكز التسوق الفاخرة، مبانيها ذات الارتفاعات الشاهقة على نحو مذهل، وجزر اصطناعية شُيدت على شكل نخيل بكلفة بلغت 12 مليار جنيه إسترليني «حوالي 54.5 مليار درهم». وأضاف التقرير أن دبي تُعد بمثابة جوهرة في قلب الصحراء وهي مكان مثالي لقضاء عطلات يغلب عليها طابع الفخامة. لذا، فهي تستحق بجدارة وصف «مدينة الذهب».

وتطرقت «صن» إلى فندق «25 أورز دبي ون سنترال»، فوصفه بأنه يقدم لنزلائه جواً يمزج بين اللمسات التقليدية والعصرية، ما يجعله المزيج المثالي بين الأصالة وجاذبية الحاضر، موضحة أن الفندق يقع بجوار «مركز دبي المالي العالمي»، وتتيح نوافذه الزجاجية الضخمة الموجودة في كافة أرجائه إطلالة رائعة على «متحف المستقبل»، ذلك المبنى المبهر في دبي.

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