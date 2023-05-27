14.6 ألف عضوية في غرفة عجمان بنهاية أبريل

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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كشف عبدالله عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، عن ارتفاع معدلات عضوية المنشآت فوصل المجمل إلى 14631 عضوية في الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2023، ومنها 12301 عضوية مجددة و2390 عضوية جديدة. كما أفاد بأن أعداد شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة عجمان في المدة نفسها وصلت إلى أكثر من 15 ألف شهادة منشأ، كما تم إطلاق مبادرة «خلك مكانك» وهي خدمة تقدم لكبار المواطنين وكبار المقيمين وأصحاب الهمم.

وأضاف إن غرفة عجمان تعتمد منهجاً واضحاً للوصول إلى مستهدفاتها المتوافقة مع خطة وتوجهات الإمارة الاقتصادية عبر تنويع الخدمات ووسائل الدعم الهادفة لنمو معدلات جذب الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة واستدامة الشركات والمصانع العاملة في عجمان.

وأشار إلى أن النمو اللافت لعضوية المنشآت وشهادات المنشأ يرجع بشكل رئيس إلى زخم المقومات والمزايا التنافسية التي توفرها القيادة الرشيدة، وجهود الغرفة في تقديم خدمات استباقية تفوق توقعات الأعضاء وتعزز إسهامهم في التنمية الاقتصادية وتهيئة المناخ الاستثماري التنافسي بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة، وسهولة ممارسة الأعمال وسرعة إنجاز المعاملات وبنية تحتية متكاملة وموقع جغرافي متميز.

من جانبه أوضح الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، مدير إدارة خدمات العضوية والمعاملات، أن غرفة عجمان حريصة على تحديث وتنويع قنوات تقديم خدماتها وخاصة خدمات عضوية المنشآت الاقتصادية وخدمات شهادات المنشأ، وإطلاق مبادرات استباقية تُمكن من التوسع في فرص زيادة معدلات الإنتاج وارتفاع الناتج الإجمالي للإمارة وزيادة فرص التصدير وإعادة التصدير بما يتماشى مع توجهات الدولة والإمارة، فتتوافر قنوات التقديم لخدمات الغرفة عبر الموقع الإلكتروني www.ajmanchamber.ae ومراكز تقديم الخدمة.

وأفاد بأن غرفة عجمان حريصة على استحداث خدمات ومبادرات تحسن من تجربة المتعاملين، فأطلقت الغرفة مبادرة «خلك مكانك» وهي خدمة تقدم لكبار المواطنين وكبار المقيمين وأصحاب الهمم.

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