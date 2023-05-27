18 ألف شركة تنتمي لـ 100 دولة تعمل تحت مظلة «راكز»

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» تحتضن ما يزيد على 18 ألف شركة تنتمي إلى أكثر من 100 دولة وتعمل فيما يفوق 50 قطاعاً، تعكس مكانة رأس الخيمة الاقتصادية القوية، وتضم مستثمرين ورجال أعمال وشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، وأخرى صناعية تعمل في مختلف المجالات والصناعات، ما يجعلها إحدى أكبر المناطق الاقتصادية إقليمياً.

وأضاف جلاد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات أن «راكز» تضم مناطق مخصصة للأعمال التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومركز كومباس للأعمال، الذي يستقبل رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة للتمتع بأحدث المرافق المكونة من مساحات العمل المشتركة والمكاتب وقاعات للمناسبات والاجتماعات وأرقى خدمات دعم الأعمال، علاوة على المناطق الصناعية التي تضم المشاريع الصناعية ومنطقة «راكز» الأكاديمية، التي تحتضن عدداً من المدارس والجامعات العالمية المرموقة.

وأشار إلى أن المجموعة الواسعة من باقات تأسيس الأعمال تؤدي دوراً في استقطاب «راكز» المزيد من الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث أعلنت «راكز» أخيراً عن انضمام 1839 شركة جديدة إلى مجتمع أعمالها في الربع الأول من العام الجاري، وذلك يمثل نمواً كبيراً بنسبة 122 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال إن أكثر من 4200 شركة اتخذت من «راكز» مقراً لها في العام الماضي، محققة بذلك نمواً في إجمالي عدد الشركات المسجلة بنسبة 18 % عن العام الذي سبقه؛ ما يعزز مكانة رأس الخيمة وجهة استثمارية مفضلة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية البارزة، وسجلت «راكز» العام الماضي نمواً بلغت نسبته 206 % في عدد شركات التجارة العامة الجديدة، مؤكدة بذلك مكانتها وجهة استثمارية مفضلة لدى العديد من الشركات التجارية.

وأضاف أن اختيار الآلاف من الشركات الجديدة لـ«راكز» يسهم في إثبات نجاح استراتيجياتها المتقدمة وحلولها المبتكرة وجهودها المستمرة في دعم الأعمال من مختلف الأنواع والأحجام، حيث إن أهم المزايا الجاذبة للشركات أن «راكز» تمنح العديد من المزايا للشركات لدعم رحلة أعمالها وتوسعها في المنطقة، ومن أبرز هذه المزايا مرافق ومنشآت تجارية وصناعية بمختلف الأحجام، ومساحات مكتبية مشتركة ومكاتب ومستودعات، وقطع أراضٍ، ومواقع ومناطق متعددة ومختلفة لشتى أنواع الصناعات والقطاعات، وإمكانية تأسيس شركات محلية وكيانات منطقة حرة، وملكية أجنبية تامة، وإجراءات تأسيس على درجة عالية من السرعة والكفاءة من خلال «الرخصة الفورية»، التي تتيح لرواد الأعمال الحصول على رخص أعمال عبر استكمال الإجراءات إلكترونياً في زمن قياسي لا يتجاوز 5 دقائق، وإمكانية إتمام جميع المعاملات تحت سقف واحد، وبوابة إلكترونية ذاتية الخدمة للعملاء، والقرب من المراكز اللوجستية الرئيسية.

واختتم جلاد تصريحه موضحاً أن «راكز» توفر خيارات متنوعة لرخص الأعمال تتيح للمستثمرين ممارسة العديد من الأنشطة، كما تنتشر مكاتب «راكز» التمثيلية حول العالم لتكون بالقرب من الأسواق الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقارتي آسيا وأوروبا.

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