«إنترريجونال»: دبي رائدة في تقنيات «التوائم الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مركز «إنترريجونال» للتحليلات الاستراتيجية، أن إمارة دبي تعد رائدة في تقنيات «التوائم الرقمية» والتي جاءت أحد المحاور الرئيسية الـ5 التي تركز عليها «استراتيجية دبي للميتافيرس»، التي أطلقتها الإمارة بهدف ترسيخ مكانتها ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة ومركزاً رئيسياً لمجتمع «الميتافيرس» العالمي.

وذكر المركز أن التوائم الرقمية تتصدر قمة التقنيات التكنولوجية التي تحظى باهتمام واستثمار الكثير من الدول والشركات التكنولوجية العملاقة؛ إذ تشير تقديرات بحثية إلى أن السوق العالمية ستنمو بمعدل سنوي مركب 37.5 % من 2023 وحتى 2030 لتصل إلى 155.83 مليار دولار. وتشير مؤسسة «فورتشن بيزنس إنسايتس» إلى وصول حجم السوق العالمي إلى 96.5 مليار دولار 2029.

وظهر مصطلح «التوأمة الرقمية» لأول مرة عام 2002، على يد المهندس مايكل جريفز وتقوم فكرته على خلق نماذج افتراضية تحاكي بدقة أنظمة وعمليات قائمة على أرض الواقع، لتجنُّب الأضرار والخسائر والتكلفة المادية والبشرية المرتفعة الناتجة عن التجارب الواقعية.

ووفقاً للمركز، سعت العديد من الدول إلى إبرام اتفاقيات مع بعض الشركات المتخصصة في تطوير هذه التقنية، فيما تأتي الإمارات ضمن أهم دول العالم في اتخاذ خطوات متسارعة لضخ الاستثمارات واستقطاب الشركات المتخصصة في التوأمة الرقمية، حيث عقد مؤتمر عالمي جمع أبرز العاملين في المجال في دبي خلال مارس 2023 لاستشراف فوائد هذه التقنيات للتنبؤ بالمشكلات وتحقيق وفورات مالية كبيرة وتحقيق الاستدامة.

وقال المركز: في سياق الجهود الإماراتية لتطبيق التوائم الرقمية، بدأت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات في تطوير نماذج خاصة لها في هذه التقنيات منها: إبرام وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة «مايكروسوفت» مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في مجالات تعزيز استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية للاستفادة من البيانات الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والأنظمة والحلول الذاتية على سبيل المثال لا الحصر: السيارات ذاتية القيادة والتوأمة الرقمية لدعم مستهدفات الوزارة للتحول الرقمي والابتكار.

وأعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن شراكة مع هيئة الطرق في دبي، تستهدف رفع القدرات التشغيلية الثابتة والمتحركة للهيئة في الإمارة عن طريق بناء نظام اتصالات مدمج بالكامل مع شبكة النقل بالتركيز على مترو دبي بالمرحلة الأولية للمشروع.

من جانبها أطلقت «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» مبادرة «الرعاية الذكية» و«التوأمة الرقمية» بهدف تعزيز الصحة والسلامة والاستدامة في منشآتها بالشراكة مع «شنايدر إلكتريك» و«مايكروسوفت»، حيث أنشأت المؤسسة توأماً رقمياً لمستشفى القاسمي لتوفير استهلاك الطاقة حتى 30 % وتقليل الأعطال بنسبة 20 %.

من جانبها أعلنت دائرة البلديات والنقل إطلاق مشروع التوأمة الرقمية لإمارة أبوظبي، ويعد المشروع الأول من نوعه في الإمارة بهدف توفير التفاصيل والأبعاد الكاملة، كما يشمل إضافة الشكل الخارجي للمباني والمنشآت، مما يساعد على تمثيل الإمارة بشكل أقرب إلى الواقع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز