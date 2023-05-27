"تاكسي دبي" توقع اتفاقية مع "أديتك 7" لتشغيل شاشات الإعلانات في مركبات الليموزين

المصدر: البيان

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وقعت مؤسسة تاكسي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات اتفاقية مع مؤسسة "أديتك 7" للإدارة التسويقية بهدف تشغيل شاشات الإعلانات في مركبات الليموزين التابعة لأسطول مركبات المؤسسة، وذلك للترويج وعرض مختلف المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المعلنة. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي مؤسسة تاكسي دبي إلى تنمية إيراداتها وتنويع استثمارات المؤسسة بالإضافة لتقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية التي تتميز بالابتكار والرقمنة والاستدامة.

وقع الاتفاقية عن مؤسسة تاكسي دبي منصور رحمة الفلاسي المدير التنفيذي للمؤسسة، فيما وقع عن "أديتك7" ريم عبدالله بالجافلة المدير التنفيذي للشركة.

الاستدامة المالية

وأوضح الفلاسي أن الاتفاقية تتماشى مع أهداف المؤسسة في تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص العامل في قطاع الإعلانات، بالإضافة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بـالاستدامة المالية، وذلك من خلال تعزيز الربحية وتنمية الإيرادات واستثمارها. وأضاف بأن مؤسسة تاكسي دبي تحرص على استخدام أحدث التقنيات في تلبية احتياجات المتعاملين وتوظيف الأفكار المبتكرة في التسويق الرقمي.

وتشمل الاتفاقية تشغيل شاشات الإعلانات في أكثر من 100 مركبة ليموزين، حيث ستعمل المؤسسة مستقبلا ومن خلال الاتفاقية على تشغيل شاشات الإعلانات في كافة مركبات الليموزين التي تمتلكها مؤسسة تاكسي دبي، والمصممة لتلبية احتياجات المتعاملين من فئات الزوار الدوليين إلى دبي، رواد الأعمال، إلى جانب مختلف فئات المتعاملين داخل إمارة دبي.



أساليب مبتكرة

من جانبها، أعربت ريم عبد الله بالجافلة عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية مع مؤسسة تاكسي دبي، باعتبارها مؤسسة تمتلك تجربة وخبرة في مجال الإعلانات من خلال أسطولها، وأضافت بناءً على هذه الخبرة والتجربة الناجحة لمؤسسة تاكسي دبي قررت مؤسسة (أديتك 7) توقيع الاتفاقية من أجل الوصول لأكبر فئة من الجمهور بأساليب إعلانية مبتكرة.

كما أكدت بالجافلة، أن (أديتك7) تحرص على بذل كافة الجهود المطلوبة لتحقيق أهداف الاتفاقية من خلال التعاون البناء وضمان تكامل جهود الجانبين، خصوصاً أن مؤسسة تاكسي دبي رائدة في تقديم خدمات نقل متطورة وفق أفضل المعايير العالمية.

خدمة على مدار الساعة

الجدير بالذكر أن خدمة الليموزين توفرها مؤسسة تاكسي دبي على مدار الساعة كما أنها تأتي ضمن مجموعة من الخدمات ووسائل الراحة والرعاية التي تلتزم بأعلى مستويات معايير جودة النقل التي تلبي احتياجات الجمهور.

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