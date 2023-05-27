أبوظبي تطلق برنامج المواهب الصناعية

المصدر: أبوظبي – وام

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عن برنامج المواهب الصناعية لتطوير وتدريب وتأهيل واستقطاب القوى البشرية في القطاع الصناعي، بهدف تلبية نمو الطلب على الوظائف التخصصية في اقتصاد المعرفة.

وأعلن راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عن البرنامج خلال الجلسة الأولى لمجلس أبوظبي للمواهب الصناعية، الذي يضم أكثر من 100 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الصناعية ومؤسسات التعليم والتدريب، بالإضافة إلى ممثلين عن المواهب الشابة، وذلك لمناقشة المواضيع والعوامل الأساسية التي تسهم في تطوير المواهب وتعزيز كفاءة سوق التوظيف، حيث تأسس المجلس كمنصة لتنسيق الجهود المتعلقة بالمواهب والكفاءات في القطاع الصناعي.

أطلق مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي، برنامج المواهب الصناعية الذي يستهدف تطوير واستقطاب المواهب، فضلاً عن رفع قدرات القوى العاملة في القطاع الصناعي بالإمارة، الذي يشهد تغييرات واسعة مع التحول إلى مناهج وتقنيات التصنيع المتطورة، وذلك ضمن جهود المكتب لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.

ويشمل البرنامج سلسلة من المبادرات خلال السنوات الـ5 المقبلة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الوظائف عبر تأهيل مواهب وكوادر متخصصة وذات مؤهلات رفيعة المستوى، بحيث يتم تنظيم دورات لتوعية الطلاب وأصحاب العمل، وتدريب القوى العاملة، وتوفير حزمة من الحوافز، بالإضافة إلى برامج لاستقطاب المواهب.

وسيقوم مكتب تنمية الصناعة بقيادة برنامج المواهب الصناعية بالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسين مثل هيئة الموارد البشرية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب أبوظبي للمقيمين، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية لدعم المجتمع المزدهر في الإمارة، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للمواهب العالمية، ومجلس أبوظبي للشباب. كذلك، سيقوم مكتب تنمية الصناعة بالعمل مع المصانع في الإمارة لضمان نجاح البرنامج خلال الفترة المقبلة.

استراتيجية

وتركز استراتيجية أبوظبي الصناعية على المواهب باعتبارها من الركائز الأساسية لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، إذ تعد تنمية الكفاءات والمهارات من البرامج الـ6 ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية التي خصصت استثماراً قدره 10 مليارات درهم من أجل مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031.

تأهيل

وتماشياً مع القطاعات الفرعية التي تركز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية، سيقوم البرنامج بالاستثمار في تطوير واستقطاب وتأهيل المواهب الإماراتية والعالمية في الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعة النقل.

وتم تصميم البرنامج لتزويد المواهب والكفاءات بالمهارات التقنية والسلوكية التي تشمل التطورات التكنولوجية مثل الأتمتة وإنترنت الأشياء، والبيانات، والتقنيات الرقمية والذكية، والتفكير التحليلي والنقدي، ومرونة التعامل مع المتغيرات.

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة مع التركيز على التنمية البشرية والاستدامة والاقتصاد الذكي. ويأتي تدشين برنامج المواهب الصناعية لتسريع رحلة التحول الصناعي حيث يسهم برفد القطاع بالمواهب والكفاءات التي يزداد الطلب عليها.

ونعتقد أن تطوير المواهب وتزويدها بالمهارات اللازمة يعتبر أمراً حيوياً لتعزيز النمو في المستقبل، خاصةً أن المؤسسات تقوم بترقية قدراتها لتعزيز تنافسيتها في القطاع الصناعي الذي يتميز بتسارع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي. وأضاف أن أبوظبي اتخذت خطوات مهمة لتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات والأعمال والمواهب.

تخريج

وشهدت فعالية إطلاق برنامج المواهب الصناعية ومجلس أبوظبي للمواهب الصناعية تخريج أول دفعة من «رواد التكنولوجيا»، البرنامج التجريبي لتزويد العاملين في الصناعات الغذائية في أبوظبي بمهارات الثورة الصناعية الرابعة.

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