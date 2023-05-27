«سمانا» تكشف عن مشروع «آيفي جاردينز»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «سمانا للتطوير العقاري» النقاب عن «آيفي جاردينز»، أحدث مشروع تُدشنه مُجمّعاً سكنياً أخضر، مقاوماً للحرارة، يتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة، فضلاً عن كون وحداته مزوّدة بحمامات سباحة خاصة.

يُعالج المشروع مياه الصرف ويعيد تدويرها لاستخدامها لأغراض الري، كما يساعد في إزالة الكربون. ومن ثمّ، فهو يُعد مشروعاً مستداماً بيئياً. ومن الجدير بالذكر أن «آيفي جاردينز» يحمل رقم 4 ضمن 12 مشروعاً تخطط «سمانا للتطوير العقاري» لتدشينها خلال عام 2023.

ويمتثل المشروع لمقتضيات «نظام المباني الخضراء»، من «بلدية دبي»، لخلق بيئة مبنية تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد، فيما يتعلق بالطاقة والمياه والمواد.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»: نحافظ على على الاستدامة البيئية من خلال التصميم والبناء مع التركيز الفردي على كل عنصر من عناصر الطبيعة للحفاظ على الاستدامة. ويقع المشروع في «مُجمّع دبي لاند السكني»، ويشمل 348 شقة. ومن المنتظر اكتمال تنفيذ المشروع وتسليم وحداته للمشترين في مايو 2026.

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