«مسك» تباشر مشاريع التوسعة الفندقية

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت مجموعة مسك الشارقة عن توسيعات وتحديثات جديدة، حيث يشهد مشروع «واحة البداير من مسك» توسعة تشتمل على 15 خيمة فاخرة، ومن المتوقع افتتاحها في الربع الثالث من العام الحالي، ليرتفع إجمالي عدد الخيام الفاخرة إلى 25 خيمة، ويقع المنتجع في قلب صحراء البداير في الشارقة.

وتهدف توسعة «نُزل الرفراف من مسك»، مشروع الضيافة الفاخر والصديق للبيئة، الذي يقع على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، إلى تقديم تجربة متميزة للضيوف والزوار، حيث تتضمن إضافة 20 خيمة ليصبح العدد الإجمالي 40 خيمة بالإضافة إلى خيام مخصصة للاستقبال وتقديم الطعام والنوادي الصحية والرياضية وألعاب الأطفال. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من العام الجاري.

وستكتمل التحديثات في «نُزل القمر من مسك» في الربع الثالث من العام الجاري، ويضم النزل حالياً 10 غرف ذات سقوف مقببة مع مسبح خاص إلى جانب 6 خيام فاخرة. ويفتح مشروع «رحّال» أبوابه للزوار في الربع الأول من العام 2024 في منطقة كلباء، مقدماً للضيوف فرصة استكشاف المشاهد والبيئة الطبيعية المتنوعة في الإمارة ضمن 20 مقصورة فاخرة، بينما يعزز «نُزل الفاية من مسك» تجربة الضيافة التي يقدمها للزوار، وهو يقع وسط الصحراء والجبال بالقرب من «مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية».

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