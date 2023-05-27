«هيرميس» تغيّر علامتها التجارية إلى «إي اف چي القابضة»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة أن الجمعية العمومية وافقت على تغيير اسم الشركة إلى مجموعة إي اف چي القابضة لضمان تطور العلامة التجارية بما يتماشى مع خطط التوسع التي تتبناها المجموعة من خلال قطاعاتها الثلاثة المميزة، وهي بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي (NBFI) إي اف چي فاينانس، والبنك التجاري aiBANK.

وسيتم تغيير اسم مؤسسة المجموعة المالية هيرميس إلى مؤسسة إي اف چي لتتماشى مع تغيير اسم الشركة الأم. وقد أصبحت مجموعة إي اف چي القابضة مؤسسة مالية رائدة في توفير الفرص المالية غير المحدودة ولديها بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة (FEM)، وذلك عبر مواصلة تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية لعملائها.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بأن نموذج أعمال الشركة شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حيث قامت المجموعة بتنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها والتوسع بانتشارها الجغرافي. وأضاف عوض إن هذه الاستراتيجية عززت من قدرة المجموعة لتصبح قوة مالية. وهذا التغيير لن يؤثر على الهيكل التنظيمي أو الإداري الحالي، أو العمليات اليومية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز