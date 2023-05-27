«النعيم مول» في رأس الخيمة يفتح أبوابه من جديد

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح النعيم مول أبوابه مجدداً في إمارة رأس الخيمة، خلال فعاليةٍ كبرى. وتأتي إعادة الافتتاح بعد التغيير الاستراتيجي والتعاون مع شركة بيوري لإدارة الخدمات الاستشارية التابعة لمجموعة بيوري. ويشغل المول مساحة 1,5000,000 قدم مربعة، منها 6,45,000 قدم مربعة مخصصة لوجهات التجزئة. وتضمنت فعالية إعادة الافتتاح العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية. وبمناسبة إعادة الافتتاح، تقدم وجهات التجزئة في المول خصومات تصل إلى 50 % لغاية 31 مايو، إضافة إلى خصوماتٍ إضافية كبرى لمدة ثلاثة أيام.

وقال أحمد عيسى النعيم، مالك النعيم مول: يعود النعيم مول بحلة جديدة ورؤية جديدة بالتعاون مع العديد من العلامات ومحلات التجزئة الرائدة ليستضيف تجارب عائلية مميزة من موقعه المفضل وإطلالته الشاطئية الرائعة. ورغم التحديات التي واجهناها خلال 2020، أثبت المول إصراره على خدمة سكان الإمارة وزوارها.

وحرصنا على بذل جهود استثنائية خلال عملية التحول لضمان تقديم المول، تحت إدارة شركة بيوري لإدارة الخدمات الاستشارية، كوجهة اجتماعية مثالية وتجربة تسوق فريدة للعائلات وأفراد المجتمع في الإمارة. ويهدف المول إلى تقديم أكثر من مجرد تجارب تسوق رائعة، فهو مكان يوفر للعائلات والأصدقاء من مختلف الأعمار مجموعة من الأنشطة المتنوعة لتضمن لهم قضاء أوقات سعيدة معاً.

وهناك ايضا العديد من منافذ تجارب الطعام المميزة والخصومات المغرية.

وتضمنت فعالية إعادة الافتتاح الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة الرسم التي أقامها المول بداية شهر مايو لطلاب المدارس برأس الخيمة.

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