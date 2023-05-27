سوق دبي يختتم الأسبوع على صعود

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب أمس في آخر جلسات الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي 11 مليار درهم. وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.44% إلى مستوى 3541.41 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، ارتفاعاً بنسبة 0.56% إلى مستوى 9453.42 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.29 تريليونات درهم في نهاية جلسة الخميس إلى 3.3 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.69 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و615.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وفي سوق دبي ارتفع سهم «الخليج للملاحة القابضة» بالحد الأقصى عند 3.91 دراهم خلال التداولات، وتجاوزت قيمة التداولات على السهم 81.9 مليون درهم، وصعدت أسهم مصرف عجمان 3.9%، وبنك المشرق 3.3%، والفردوس القابضة 2.3%، واكتتاب القابضة 1.8%.

وتصدر الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أمس، سهم أي دي سي كوربوريشن 3.6%، وملتيبلاي 2.8%، والدار العقارية 2.6%، والجرافات البحرية 2.4%، وأمريكانا للمطاعم 2.3%.

الأداء في أسبوع

وتجاوزت سيولة الأسهم المحلية خلال الأسبوع، 7 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.14 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.93 مليار درهم في سوق دبي. وجرى التداول على 2.97 مليار سهم عبر تنفيذ 100.6 ألف صفقة.

وفي 5 جلسات، قاد سهما «الخليج للملاحة» و«مصرف عجمان» ارتفاعات سوق دبي، وارتفعا بنسبتي 29% و12% على التوالي.

وشهد سوق دبي المالي، خلال الأسبوع، ارتفاع أسهم الخليج للملاحة 29%، والمزايا القابضة 12.9%، ومصرف عجمان 12%، وجي إف إتش المالية 5%، وبنك المشرق 3.3%، وتعاونية الاتحاد 2.7%، ودبي للاستثمار 2%.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم أسمنت الفجيرة 9.8%، وملتيبلاي 7.7 %، وإشراق للاستثمار 7.3%، وإي آند 4.9%، وطيران أبوظبي 4.5%، والجرافات البحرية 4.3%، وكيو القابضة 3.2%، وفيرتيغلوب 1.25%.

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