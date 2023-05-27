شاي «تي دبليو جي» يركـز علـى أفخر محاصيل دارجيلينج الأولى

المصدر: دبي - البيان

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تبحث شركة شاي تي دبليو جي TWG Tea في كل ربيع عن أفخر وأشهر محاصيل دارجيلينج الأولى، وتركز على جمع المحاصيل الفريدة من نوعها في منطقة شمال شرق الهند في ولاية غرب بنغال، الموجودة على ارتفاع عالٍ في هضاب الهيمالايا. وتسعى TWG Tea إلى توفير تجربة استثنائية لمحبي الشاي عن طريق العناية بتفاصيل الإنتاج، وجمع المحاصيل الأولى النادرة والمحببة للجماهير.

وتتطلب عملية حصاد أوراق شاي دارجيلينج الفاخر العديد من الجهود والعناية، حيث يقوم خبراء جمع الشاي بجمع الأوراق بعناية فائقة. فهم يحتاجون إلى جمع حوالي 20,000 إلى 22,000 من أحدث أوراق الشاي المزهرة لإنتاج كيلوغرام واحد فقط من شاي دارجيلينج الأول الفاخر.

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