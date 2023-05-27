مذكرة تفاهم لـ«ريسبونس بلس ميديكال» بمعرض التوظيف في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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شاركت ريسبونس بلس ميديكال في فعالية يوم التوظيف والتي أقيمت في حرم كلية فاطمة للعلوم الصحيّة في منطقة المفرق في أبوظبي. وتُعدّ ريسبونس بلس ميديكال التابعة لريسبونس بلس القابضة، أكبر مزود للرعاية الصحية في المواقع وخدمات الطوارئ الطبية وحلول الصحة المهنيّة في الإمارات.

وخلال اليوم المفتوح للتوظيف، وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير مُلزمة مع كلية فاطمة للعلوم الصحيّة، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال العلوم الصحيّة وشتى المجالات المشتركة الأخرى، بما في ذلك إمكانية توفير ربسبونس بلس ميديكال فرص عمل واعدة لخريجي الكليّة.

وقال توم لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «مشاركتنا في يوم التوظيف تعكس التزامنا القوي ودعمنا الكامل لرؤية وأهداف قيادة الإمارات للتوطين. وتوقيع الاتفاقية من شأنه أن يوفر للطلاب الإماراتيين آفاقاً وظيفية واعدة.

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