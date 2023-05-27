مطعم سوموسان يقدّم أمسيات «سواريه ساندايز برانش»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مطعم سوموسان الياباني المعاصر أمسيات سواريه ساندايز برانش اعتباراً من الساعة 6 مساءً. ويقع سوموسان في فندق دبي إيديشن، وهو جاهز لاستقبال ضيوفه كي يستمتعوا بتجربة برانش (غداء متأخّر) مساء كل يوم أحد، حيث يقدم لهم مزيجاً استثنائياً من المأكولات اللذيذة وأجواءً احتفالية صاخبة.

وتعجّ أمسيات سواريه ساندايز بالمغنّين إلى جانب عروض ترفيهية حية أخرى، لمنح الضيوف أجواء نابضة بالحياة حيث يحلو الرقص والاستمتاع بأطيب الأوقات.

وتأتي قائمة طعام أمسيات سواريه ساندايز الحصرية لتتخطّى عروض القائمة الانتقائية التقليدية، وتتضمن مجموعة من الأطباق المفضّلة لدى روّاد المطعم والأطباق التي تحمل بصمة سوموسان، إلى جانب الأطايب المميزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز