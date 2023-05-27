21.9 مليون دولار أرباح «إي إن بي دي ريت» السنوية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إي إن بي دي ريت» (ENBD REIT)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2023، حيث ارتفع صافي قيمة الأصول بنسبة 7.5 % لتصل إلى 179 مليون دولار أو 0.72 دولار للسهم.

ويأتي هذا الأداء في وقت حصدت فيه الشركة فوائد تعافي السوق من خلال استثمارات رأس المال التي تتم عبر المحفظة. وتحسن صافي الدخل (بما في ذلك الحركة غير النقدية في التقييمات) بشكل كبير خلال العام ليصل إلى 21.9 مليون دولار مقارنة بخسارة صافية قدرها 4.4 ملايين دولار في السنة المالية السابقة.

واقترح مجلس إدارة «إي إن بي دي ريت» توزيع أرباح نهائية بقيمة 4.5 ملايين دولار أو 0.018 دولار للسهم لفترة الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2023، وبالتالي يصل إجمالي الأرباح المستحقة الدفع للمساهمين عن العام إلى 9 ملايين دولار، بانخفاض نسبته 5.3 % مقارنة بالعام السابق.

وبمجرد موافقة المساهمين على توزيعات الأرباح في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 22 يونيو 2023، سيتم تحديد تاريخ الاستبعاد من التوزيعات عند 6 يوليو 2023، وتاريخ إغلاق السجل عند 7 يوليو 2023، وتاريخ الدفع عند 27 يوليو 2023.

المحفظة العقارية

وارتفعت قيمة المحفظة العقارية للشركة بنسبة 3.9% لتصل إلى 370 مليون دولار على أساس سنوي مدعومة بارتفاع معدل الإشغال إلى 88 % بعد أن كان عند 80 % في العام السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2018 على خلفية نشاط التأجير القوي وتحسن جودة الأصول، كما قادت الاستثمارات الشاملة التي تم إجراؤها لتحسين عروض المستأجرين في عدد من المباني عبر المحفظة، إلى جانب استراتيجيات إدارة الأصول النشطة، إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 14.7 % ليصل إلى 31.3 مليون دولار من 27.3 مليون دولار في العام السابق. وحقق صافي دخل الإيجارات أو الأموال من العمليات نمواً إيجابياً وثابتاً على أساس سنوي.

وخلال العام، حققت «إي إن بي دي ريت» إنجازات مهمة في مجال الإيجار عبر الأصول الرئيسية، بما في ذلك الوصول إلى مستوى إشغال نسبته 91 % في مكاتب برج «ضمان» بمركز دبي المالي العالمي، وهو أعلى مستوى منذ الاستحواذ عليه في عام 2015. وفي برج «الثريا 1» في مدينة دبي للإعلام، تحسن معدل الإشغال بشكل مطرد على مدار العام ليتجاوز 64 % في مايو 2023، بعد عام واحد فقط من الانتهاء من أكبر مشروع تجديد لشركة «إي إن بي دي ريت».

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