«إنجي» تتعهد بزيادة مشاركة المرأة في المراكز القيادية للشركة بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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وقعت إنجي، لحلول خدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية والشريك الموثوق به في مجال الطاقة في المنطقة، مؤخراً، تعهداً طوعياً لتسريع مسيرة إرساء التوازن بين الجنسين، وزيادة نسبة مشاركة النساء في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025، وذلك خلال حفل نظمه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وستعزز هذه المبادرة التزام إنجي بإرساء إدارة متوازنة بين الجنسين وزيادة نسبة تمثيل النساء في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025. وبموجب التعهد، ستلتزم إنجي بتحقيق 4 ركائز هي المساواة بين الجنسين في الأجور والتوظيف والترقية وتسلم المناصب القيادية العليا، وإرساء التوازن بين الجنسين في سياسات الشركات وبرامجها واعتماد الشفافية. وستطبق إنجي العديد من المبادرات والسياسات لضمان دفع أجر متساو لكلا الجنسين لقاء العمل المتساوي وتحقيق تكافؤ الفرص في المناصب القيادية، وستحافظ أيضاً على المساواة بين الجنسين في سياسات الشركة وبرامجها وستشارك تقارير شفافة عن التقدم المحرز.

وقال المجد بوزكري، نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية والاتصالات والاستدامة والأمن في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنجي: «فخورون بتوقيع هذا التعهد لزيادة تمثيل الإناث في الأدوار القيادية داخل مجموعتنا.

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