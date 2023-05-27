مزايا جديدة تتوافق مع ضريبة الشركات ضمن برنامج «زوهو بوكس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت زوهو؛ وهي شركة تكنولوجيا عالمية، طرح مزايا جديدة متوافقة مع ضريبة الشركات والأعمال في تطبيق «زوهو بوكس»؛ برنامج المحاسبة السحابي المعتمد من الهيئة الاتحادية للضرائب، لتصبح أول منصة حلول للأعمال توفر هذه المزايا، وذلك بهدف تمكين المؤسسات وأصحاب الأعمال الحرة والمشاريع من أتمتة عمليات استيفاء متطلبات ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وضمان الامتثال لها، فضلاً عن إكسابهم رؤية أوضح حول الإقرارات الضريبية.

وقال براشانت جانتي، مدير إدارة المنتجات، حزمة زوهو المالية: «عندما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، أطلقنا إصدار الإمارات من زوهو بوكس لمساعدة الشركات على الامتثال للضريبة.

ومنذ ذلك الحين، شهدنا تبنياً قوياً للتطبيق ونمواً متواصلاً للإيرادات في المنطقة. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى حقيقة أن الشركات باتت تدرك القيمة المتأتية من امتلاك برنامج محاسبة سحابي فعّال مزوّد بإمكانات مدمجة للامتثال الضريبي. ومع المزايا التي تم طرحها اليوم في برنامج زوهو بوكس، يمكن للشركات التعرّف بوضوح إلى حجم الضرائب المستحقة عليها وبالتالي تقديم إقرارات ضريبية بمنتهى السهولة».

يأتي زوهو بوكس مع ميزة دعم التعاون المدمجة التي تتيح سهولة عمل فرق الشؤون المالية والمحاسبية لديها في الوقت الفعلي من أجل الكشف عن أي حالات تباين وتسويتها بشكل سريع، فضلاً عن الحصول على إيضاحات. وتتوفر واجهة المستخدم في تطبيق زوهو بوكس باللغتين الإنجليزية والعربية.

وعقدت زوهو ملتقى مع عملائها حيث سلّطت خلاله الضوء على مواضيع مختلفة حول ضريبة الشركات واستعرضت المزايا الجديدة التي طرحتها إضافة إلى توفيرها الإرشادات والأسئلة المتكررة عبر الإنترنت.

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