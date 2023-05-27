«بويزن دروب» يكشف أحدث صيحات المجوهرات بـ«دبي للتصميم»

المصدر: دبي - البيان

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كشف بويزن دروب Poison Drop؛ المتجر الإلكتروني لعالم المجوهرات، عن 6 صيحات جديدة في عالم المجوهرات في حي دبي للتصميم، مع مجموعة مميزة من علامات المجوهرات العصرية حول العالم. ويهدف المتجر إلى مساعدة العملاء على إبراز أساليبهم الشخصية باختيار قطع متنوعة من المجوهرات التي تناسب أذواقهم وتفضيلاتهم.

وتبرز الصيحات الجديدة بلمسات فريدة وعصرية، وتضم علامات تحظى بإعجاب المشاهير، مثل علامات Marni وNatia x Lako وACCHITTO وMisho وEshvi، التي تتيح تصاميم استثنائية من الأقراط والقلائد والأساور وغيرها .

وتضم التشكيلة قطع مجوهرات تناسب جميع الأذواق والمناسبات وبأسعار معقولة من ابتكار أمهر المصممين المبدعين.

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