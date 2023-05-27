افتتاح المتجر الوحيد لـ«شيسيدو جينزا طوكيو» خارج آسيا بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة شيسيدو اليابانية بمجال التجميل، افتتاح متجرها الوحيد خارج آسيا لعلامتها التجارية «شيسيدو جينزا طوكيو» التي يتجاوز عمرها الـ150 عاماً، وذلك في مول الإمارات بدبي، بالشراكة مع «ماجد الفطيم»، وهو ما يمثل علامة فارقة في خطط توسع شيسيدو، ويسلط الضوء على ظهور ماجد الفطيم لايف ستايل لأول مرة في مجال صناعة التجميل.

وتعد شيسيدو رائدةً في مجال العناية بالبشرة منذ انطلاقتها عام 1972.

وقال محمد الخليل، مدير عام شيسيدو الشرق الأوسط: بعد الإطلاق الناجح لموقعنا الإلكتروني www.shiseido.me، نواصل مسيرة الشراكة مع ماجد الفطيم لايف ستايل بافتتاحنا لمتجر «شيسيدو جينزا طوكيو» في مول الإمارات بدبي.

ونسعى لمواصلة خططنا الطموحة لدعم نمو شيسيدو عبر أسواق الشرق الأوسط وتزويد عملائنا بأحدث التقنيات والحلول التجميلية لعلاجات البشرة. ويأتي افتتاح المتجر بنجاح بعد مرور ستة أشهر على شراكة ناجحة للتجارة الإلكترونية بين الشركتين والتي شهدت نمو شهري بلغ 36 % منذ الإطلاق.

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