مشروع مشترك بين «&e» و«بيسبين جلوبال»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة &e «إي آند» أنها استكملت بنجاح إقامة مشروعها المشترك مع «بيسبين جلوبال» Bespin Global تحت اسم Bespin Global MEA «بيسبين جلوبال الشرق الأوسط».

وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن المشروع سيكون مملوكاً بنسبة 65 % من قبل «&e المؤسسات» و35 % من «بيسبين جلوبال».

وأوضحت أن المشروع سيقدم خدمات رقمية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان؛ حيث استثمرت «إي آند» 60 مليون دولار (220 مليون درهم) في «بيسبين جلوبال» مقابل حصة تبلغ 10 %.

وأضافت أنه سيتم اعتبار المشروع المشترك كشركة تابعة لمجموعة «إي آند» اعتباراً من مايو 2023. ووقعت &e المؤسسات خلال ديسمبر الماضي اتفاقية ملزمة مع شركة بيسبين جلوبال مزود حلول وإدارة الحوسبة السحابية ومقرها كوريا الجنوبية لتنفيذ مشروع مشترك تحت اسم Bespin Global MEA لدى &e المؤسسات.

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