«التخفيضات الكبرى» تنعش التجزئة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد قطاع التجزئة في دبي حالة من النشاط الملحوظ، أمس، مع انطلاق حملة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»؛ التي تقدم باقة من العروض الترفيهية والتسويقية لسكان الإمارة وزوارها.

وتحولت مراكز التسوق في دبي أمس إلى خلايا نحل تعج بالزوار، حيث تدفقت أعداد كبيرة من الزوار على مراكز التسوق المشاركة في الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر 3 أيام، حيث تتسابق العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية على تقديم عروض استثنائية وتخفيضات حتى 90 % للاستفادة من الزخم السياحي في الإمارة وإقبال العائلات على قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مراكز التسوق.

وتوفر الحملة تنزيلات رائعة على منتجات الموضة والأزياء والأثاث والإلكترونيات وغيرها من المنتجات التي تقدمها أكبر العلامات مثل كيكو ميلانو وسيفورا، وباث أند بادي ووركس، و1915 من أحمد صديقي وريفولي وهومز آر آس، وإيكيا، وجاشنمال، وماركس أند سبنسر ولاكوست وبيتر لايف وشرف دي جي وألدو والجابر للنظارات وغيرها وتتضمن مراكز التسوق والوجهات المشاركة مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر الشندغة ودبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا ونخيل مول وابن بطوطة مول وسيركل مول وميركاتو مول وتاون سنتر وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز وسيتي ووك وذا آوتلت فيليدج وغيرها.

وهناك فرصة للمتسوقين لربح جوائز مميزة، حيث يمكن لأعضاء برنامج «شير» من مجموعة ماجد الفطيم المشاركة في «مليونير شير خلال التخفيضات الكبرى» للفوز بمليون نقطة شير عبر إنفاق 300 درهم أو أكثر في عملية شراء أو أكثر ثم مسح الإيصالات إلكترونياً للدخول تلقائياً في السحب وسيتم إعلان اسم الفائز في 5 يونيو.

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