«زد/ ين»: دبي تحتفظ بصدارة أذكى المراكز المالية عربياً

المصدر: دبي- سيد صالح

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احتفظت دبي بصدارة المراكز المالية العربية الذكية، وفقاً لنتائج الإصدار السابع من مؤشر المراكز المالية الذكية «إس سي آي 7»، الصادر أمس عن مؤسسة «زد/ ين» البريطانية الشهيرة المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية.

وتبوأت دبي المركز الأول عربياً و21 عالمياً على المؤشر، لتقفز بذلك 5 مراكز مقارنة مع ترتيبها العالمي على الإصدار السادس من المؤشر، والذي صدر العام الماضي، عندما احتلت دبي آنذاك المركز 26 عالمياً.

كما سجلت دبي أيضاً قفزة في رصيدها الإجمالي على المؤشر، وبلغ رصيدها هذا العام 705 درجات بارتفاع 44 درجة عن رصيدها في إصدار 2022، والذي بلغ 661 درجة.

وتفوقت دبي على طوكيو، جنيف، أمستردام، شنزن، واشنطن العاصمة، شنغهاي، وسول، والتي جاءت في المراكز من 22 إلى 28، على التوالي.

المؤشرات الفرعية

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية المتفرعة من المؤشر، تفوقت دبي عربياً في المؤشر الفرعي الخاص ببيئة الأعمال، إذ نالت فيه المركز الأول عربياً والــ 14 عالمياً، كما تصدرت دبي عربياً ونالت المركز الــ 15 عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص برأس المال البشري، والذي يرصد مستوى الدعم الذي يوفره كل مركز مالي للمبتكرين من رواد أعمال وشركات ناشئة في قطاع التقنية المالية.

وفي المؤشر الفرعي الخاص بكثافة الإبداع، والذي يرصد كثافة الخدمات التقنية والنزعة الابتكارية وكذلك فرص الإبداع التقني المتاحة في كل مركز مالي حول العالم، نالت دبي المركز الأول عربياً وعالمياً برصيد 236 درجة، وأما في المؤشر الفرعي الخاص بدعم الابتكار، تصدرت دبي عربياً ونالت المركز 18 عالمياً برصيد 234 درجة.

وقفزت لندن إلى صدارة المؤشر العام برصيد 757 درجة، منتزعة إياه من نيويورك التي تراجعت هذا العام إلى المركز الثاني برصيد 750 درجة.

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