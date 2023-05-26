دبي تستضيف اليوم نهائيات أكبر مسابقة لنماذج الأعمال في قارة آسيا

المصدر: (دبي - البيان)

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من المقرر أن تستضيف دبي الحفل النهائي لمسابقة يوريكا لمنطقة الخليج لعام 2023، وهي أكبر مسابقة لنماذج الأعمال في قارة آسيا، في أواخر الشهر الجاري، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

ستجري فعاليات الحفل النهائي للمسابقة في فندق حبتور بالاس بدبي اليوم، وستضم 10 متسابقين نهائيين مختارين من ضمن 150 خطة عمل، قدّمها رواد أعمال مبتدئون ومؤسسو شركات ناشئة بعد منافسة قوية، دامت لمدة 7 أشهر، لتقييم مشاريعهم المبتكرة وأفكارهم التجارية. وسيستعرض كل مرشّح نهائي فكرته أمام نخبة من أبرز المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والرؤساء التنفيذيين، وروّاد القطاعات المختلفة للتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي.

في النسخة الثانية لمسابقة يوريكا لمنطقة الخليج لعام 2023، التي تستقبل كل القطاعات، تلقّى المتسابقون برنامجاً تدريبياً شاملاً في ريادة الأعمال، إذ تضمن ما يلزم الشركات الناشئة من أفكار ومعارف وتوجيه وتدريب في مجال الأعمال. وبعد تصفية المترشحين، تأهّل 27 فريقاً للطور نصف النهائي، وشاركوا في تدريب متقدّم لريادة الأعمال، والذي شمل ورش عمل تركز على التخطيط الفعّال، وتوجيهاً مخصصاً لكل شركة على حدة، قدّمهما خبراء قطاعات مختلفة على مدار خمسة أسابيع. وفي النهاية، واستناداً إلى توصيات المُدرّبين وتقارير الأعمال، وقع الاختيار على 10 مشاركين للتأهل إلى التصفيات النهائية للمسابقة.

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