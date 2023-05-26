دبي تحتضن المؤتمر الترويجي لمعرض الصين والدول العربية

المصدر: (دبي- البيان)

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نظمت الأمانة العامة لمعرض الصين والدول العربية والمديرية التجارية في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بدبي المؤتمر الترويجي للدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية، أقيم المؤتمر تحت عنوان «عصر جميل وتطلعات مشتركة»، وعقد هذا المؤتمر بهدف الترويج للدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية التي ستقام في نينغشيا هذا العام.

حضر هذا المؤتمر تشن تشي وي نائب رئيس مديرية التجارة بمنقطة نينغشيا، وو يي المستشار التجاري بالقنصلية العامة الصينية بدبي وقه جيا نائبة مدير قناة الصينية العربية بدبي، وتشانغ شي رونغ رئيس مجموعة بيت الحكمة للتبادل الثقافي الدولي بالصين. وشاركت الإمارات بنشاط في الدورات الخمس السابقة من معرض الصين والدول العربية، حيث كانت الإمارات الدولة ضيف الشرف في المعرض عام 2021.

ما سمح لها باكتشاف السوق الصيني بفاعلية من خلال منصة المعرض، وتوسيع التبادلات والتعاون مع الصين. وفي المؤتمر الترويجي قدم مسؤولو الأمانة العامة لمعرض الصين والدول العربية ومديرية التجارة في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بالتفصيل عرضا عن الإطار الرئيسي للمعرض واستعدادات الدورة السادسة، وعبروا عن تطلعهم لمواصلة التعاون مع الإمارات ورؤية وفد الإمارات في الدورة السادسة من المعرض، من أجل مواصلة توسيع التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين الصين والإمارات .

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