100 أمريكي يستشرفون الفرص في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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تستعد ديان فاريل نائبة وكيل وزارة التجارة الأمريكية للتجارة الدولية، لزيارة الإمارات، ثم إلى عمان من 29 إلى 31 مايو، لتعزيز العلاقات في الطاقة النظيفة.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التجارة الأمريكي، يشارك المسؤولة الأمريكية وفد من المستثمرين الأمريكيين، تابع لغرفة التجارة الأمريكية للتقنيات الخضراء، إذ يضم أكثر من 100 مستثمر، يمثلون 60 شركة في قطاع الطاقة النظيفة.

ومن المزمع مشاركة كبار المسؤولين الرسميين بدولة الإمارات الاجتماعات مع المسؤولة الأمريكية والوفد المرافق، حيث ستناقش التعاون بين البلدين، والفرص الاستثمارية، لا سيّما في الطاقة الخضراء، وتسريع الانتقال للطاقة النظيفة. وتستعرض الاجتماعات أيضاً، موضوعات أخرى تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، وتعزيز فرص للنساء في الأعمال التجارية.

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