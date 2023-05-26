«التخفيضات الكبرى» تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في دبي فعاليات حملة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، لتهدي سكان الإمارة وزوارها باقة من العروض الحصرية المدهشة، وأفضل صفقات التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتهدي الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من 26 حتى 28 الجاري، المتسوقين أفضل وأمتع العروض الترفيهية والتسويقية، حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر المشاركة تخفيضات قيّمة، تصل حتى 90 % على باقة من السلع والمنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة.

وتتضمن مراكز التسوق والوجهات المشاركة في الفعالية: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا، ونخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وميركاتو مول، وتاون سنتر، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وبلوواترز، وسيتي ووك، وذا آوتلت فيليدج، والعديد من مراكز التسوق الأخرى.

وتوفر «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، على منتجات الموضة والأزياء والجمال والأثاث والإلكترونيات، وغيرها من المنتجات التي تقدمها أكبر العلامات التجارية، مثل كيكو ميلانو وسيفورا، وباث أند بادي ووركس، و1915 من أحمد صديقي، وريفولي، وهومز آر آس، وإيكيا، وجاشنمال، وماركس أند سبنسر، ولاكوست، وبيتر لايف، وشرف دي جي، وألدو، والجابر للنظارات، وغيرها من العلامات التجارية.

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