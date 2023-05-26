30 ألف وظيفة وفرها قطاعا الطيران والسياحة بدبي خلال عام

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

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عزز قطاعا السياحة والطيران مكانتهما ضمن أبرز القطاعات خلقاً للوظائف الجديدة في دبي خلال الشهور الماضية، بفضل النمو القوي لحركة الطيران من وإلى الإمارة، مع تنامي أهميتها كمركز دولي للمال والأعمال والتجارة والسياحة، وبروزها ضمن أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم.

وأشارت أحدث إحصاءات أصدرها مجلس السياحة العالمي، إلى أن قطاعي الطيران والسياحة في دبي، وفرا أكثر من 30 ألف وظيفة جديدة العام الماضي، كان من بينها أكثر من 19000 وظيفة جديدة في طيران الإمارات وفلاي دبي، لتلبية النمو القوي في عملياتهما، وشبكة رحلاتهما العالمية المتنامية، بينما قامت شركات أخرى ضمن القطاعين بتوفير أكثر من 11000 وظيفة أخرى.

وبحسب أحدث الإحصاءات، وظفت مجموعة الإمارات 17160 شخصاً خلال العام المالي المنتهي 31 مارس 2023، من بينهم 10536 موظفاً في طيران الإمارات، و7000 شخص في دناتا، ليرتفع إجمالي عدد العاملين في المجموعة إلى أكثر من 102 ألف موظف، من بينهم 56379 موظفاً في طيران الإمارات، و46000 في دناتا، وذلك مقارنة مع 85 ألف موظف في نهاية العام المالي السابق.

وعينت فلاي دبي 1620 موظفاً جديداً منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية شهر أبريل الماضي.

ومع تصاعد الدفق السياحي إلى دبي، سرعت شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة والرحلات من عمليات التوظيف، للتمكن من تلبية الطلب المتنامي من المسافرين والسياح، وخاصة في قطاع تنظيم الرحلات السياحية، الذي شهد نمواً غير مسبوق.

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