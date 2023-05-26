«براندز فور لس» تعتزم بيع حصة أقلية

المصدر: (دبي - رويترز)

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قال مصدران مطلعان إن مالكي مجموعة براندز فور لس (مجموعة بي. إف. إل) العاملة في البيع بالتجزئة ومقرها الإمارات يدرسون بيع حصة أقلية في الشركة لمستثمرين. وأضاف المصدران أن مجموعة بي. إف. إل تعمل مع شركة دي نوفو لاستشارات الشركات ومقرها دبي وتديرها مي نصر الله المصرفية السابقة في مورجان ستانلي.

وأسس رائدا الأعمال اللبنانيان توفيق كريدية وياسر بيضون شركة براندز فور لس، وافتتحت أول متجر لها في بيروت في 1996 وبعد ذلك بأربعة أعوام وسعت أعمالها في الإمارات ونقلت مقرها الرئيسي إلى دبي.

وتملك المجموعة عدة خطوط منها براندز فور لس التي تضم مجموعة من متاجر مبيعات الأزياء، وتويز فور لس للألعاب وهومز فور لس وأخرى للسلع الفاخرة وهي لكجري فور لس. وقال المصدران إن من المتوقع أن تجذب الصفقة المزمعة انتباه مستثمرين أفراد وصناديق ثروة سيادية، إذ من المتوقع أن تحقق الشركة أداءً جيداً أو أداء أفضل من المتوقع كما تملك المجموعة منصة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت وتدير 85 متجراً في 6 بلدان وفقاً للمعلومات المنشورة على موقعها على الإنترنت.

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